Interesovanje građana u postupku ostvarivanja prava na penziju uglavnom je usmereno na uslove za ostvarivanje prava ili načina obračuna visine penzije, a manje na svoje obaveze koje imaju prema Fondu u vezi isplate penzije, odnosno korišćenja prava, što je izuzetno važno, saopšteno je iz Fonda PIO.

Dodaoje se da od 2019. godine, isplata penzije ili novčane naknade vrši se isključivo na tekući račun lica, otvoren u banci, uz obaveznu dostavu Fondu potvrde o otvorenom računu.

- Ova potvrda je dokaz za fFond o otvorenom računu i obaveštenje za banku da će korisnik primati isplate od Fonda. Potvrdu o tekućem računu bi trebalo priložiti pri podnošenju zahteva za penziju ili novčanu naknadu. Izbor banke je slobodan i isplata se realizuje preko svih banaka koje posluju u Republici Srbiji. Adresa navedena na zahtevu mora da se poklapa sa zvaničnim podacima iz lične karte. U suprotnom, može doći do kašnjenja ili prekida u isplati, ali i problema sa zdravstvenim osiguranjem - naponje se u objavi Fonda PIO.

Isplata za penzionere koji žive u inostranstvu

Za penzionere koji žive u inostranstvu, isplata se vrši na devizni račun, a pri uspostavljanju isplate potrebno je dostaviti i potvrdu o životu. Broj država s kojima Fond elektronski razmenjuje podatke o životu je sve veći, što je olakšanje za penzionere iz tih država jer nemaju obavezu da redovno dostavljaju potvrdu o životu, već samo pre prve isplate.

Ukoliko korisnik želi da promeni banku preko koje će primati penziju, dovoljno je da filijali Fonda koja mu isplaćuje penziju dostavi potvrdu nove banke. Dodatna dokumentacija i saglasnosti potrebne su samo ako se isplata prebacuje u inostranstvo ili na račun ovlašćenog lica, i kada se traži da se isplata ubuduće vrši na ustanovu za smeštaj starih lica.

U rešenju o ostvarenom pravu navedena je obaveza korisnika da obavesti filijalu Fonda o svim promenama koje nastupe nakon ostvarivanja prava: promena adrese, imena ili prezimena, prebivališta, tekućeg računa i slično.

U pojedinim situacijama, nepoštovanje ove obaveze od strane korisnika može dovesti do privremene obustave isplate, te je značajno blagovremeno obaveštavati fond o promeni podataka, naglašavaju iz Fonda PIO.

Prijava za pravnu pomoć, "Međunarodni dani razgovora" 21. i 22. aprila

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje najavio je i održavanje takozvanih "Međunarodnih dana razgovora", tokom kojih će stručnjaci biti na raspolaganju za direktne konsultacije.

Međunarodni dani razgovora sa Austrijom oko pitanja penzijskog i invalidskog osiguranja sa tom zemljom biće održani 21. i 22. aprila u Novom Sadu i Beogradu.