Na društvenim mrežama pojavio se izuzetno uznemirujući snimak za koji se tvrdi da prikazuje deo fronta u blizini Pokrovska u Donjeckoj oblasti.

Video je objavio bivši britanski vojnik Šon Piner, koji se borio na strani Ukrajine, a u opisu je naveo da snimak prikazuje takozvani „put smrti“.

Na snimku se vidi veliki broj tela poginulih vojnika, za koje se tvrdi da su ruski, razbacanih duž puta, kao i uništena vojna vozila. Prizori ukazuju na velike gubitke tokom pokušaja napredovanja u tom sektoru.

Piner je istakao da su snimci brutalni, ali da, kako kaže, prikazuju realnost savremenog ratovanja.

– Brutalno je, ali ako želite da razumete današnje bojište, morate to videti izbliza. Na prostoru dugom oko 100 kilometara formiraju se zone ubijanja. Mnogi ruski vojnici poginu, a da nikada ni ne vide protivničke položaje. Ginu u bazama ili na putu ka frontu – naveo je Piner.

Dodao je da su na delu puta ka Pokrovsku FPV dronovi uništili desetak komada vojne tehnike i jurišnih vozila.

– Ovo je realnost Putinovog rata – poručio je on.

Šon Piner je bivši pripadnik britanske vojske koji se pre nekoliko godina priključio ukrajinskim snagama. Tokom borbi u Mariupolju bio je zarobljen, nakon čega su ga proruske vlasti osudile na smrt. Kasnije je oslobođen u razmeni zarobljenika, a od tada redovno komentariše situaciju na frontu, posebno na istoku Ukrajine.

Borbe za Pokrovsk trajale su mesecima i pretvorile su se u iscrpljujući sukob. Reč je o jednom od ključnih logističkih čvorišta u Donjeckoj oblasti. Nakon dugotrajne ofanzive krajem 2025. godine, ruske snage su preuzele kontrolu nad većim delom grada, a prema procenama zapadnih analitičara, početkom 2026. verovatno su zauzele i ostatak Pokrovska.

Ipak, borbe nisu u potpunosti završene. Sukobi se i dalje vode u okolnim područjima i predgrađima, gde ukrajinske snage pokušavaju da uspore dalje napredovanje ruskih trupa.

Značaj Pokrovska ogleda se u njegovoj ulozi važnog saobraćajnog i logističkog centra za snabdevanje ukrajinskih snaga, zbog čega je njegovo zauzimanje imalo veliki uticaj na tok borbi na istočnom frontu.