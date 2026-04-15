Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pita Sandra Gocija šta se desilo i šta bi s dijalogom s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Predsednik Vučić je ponudio da se na N1 nađe sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP), ali je ta ponuda odbijena od blokaderske televizije i Gocija.



"Sandro Goci, šta se desilo? Gde je dijalog sa predsednikom Aleksandrom Vučićem? Prohujalo sa vihorom?", pita Ana Brnabić i dodaje:

"Odjednom, N1 nije mogao da udovolji vašem zahtevu? Kako čudno... I to se slučajno desilo u trenutku kada je predsednik Vučić potvrdio da će to učiniti. Čim je ušao, apetit za dijalogom je misteriozno nestao - i kod vas i kod N1. Opet, kako čudno... Pa, u svakom slučaju, molim vas, ne brinite o tome - vaši prijatelji u Srbiji su odbili 154 poziva Aleksandra Vučića za otvoren i transparentan dijalog. Vi ste 155. Nije loše mesto za biti".

