Nakon poraza mađarskog premijera Viktora Orbana na izborima 12. aprila, Evropska unija se nada da bi njen kredit za Ukrajinu od 90 milijardi evra, kao i 20. paket sankcija Rusiji, mogli biti deblokirani što je pre moguće.

„Naš cilj kao predsedavajućih ostaje da što pre završimo i paket pomoći Ukrajini od 90 milijardi evra i 20. paket sankcija“, saopštilo je kiparsko predsedavanje EU.

Kipar predsedava Evropskom unijom u prvoj polovini 2026. godine.

Izvor Evropske pravde naveo je i da kiparsko predsedavanje planira da ova pitanja stavi na dnevni red Komiteta stalnih predstavnika EU (Coreper) „čim se za to steknu uslovi, sa ciljem brzog usvajanja oba paketa“.

Ove nedelje u Briselu će biti održana dva sastanka Coreper-a, 15. i 17. aprila. Ova pitanja se ne nalaze na zvaničnom dnevnom redu, ali će ambasadori država članica EU razgovarati o neformalnom sastanku šefova država i vlada koji će biti održan u Nikoziji 23. i 24. aprila, gde će kredit od 90 milijardi evra i paket sankcija biti razmatrani.

Izvori Evropske pravde iz EU navode da zvaničnici Unije ne očekuju suštinsku promenu stava Mađarske prema Ukrajini dok Peter Mađar formalno ne preuzme funkciju premijera.

Očekuje se da će Mađar stupiti na dužnost početkom maja 2026. godine, što znači da će Mađarsku na samitu lidera EU 23. i 24. aprila i dalje predstavljati Viktor Orban.

Ipak, drugi izvori iz EU ne isključuju mogućnost da bi Orban mogao da napravi određene ustupke po pitanju Ukrajine i pre nego što preda vlast Mađaru.

Nemačka vlada izrazila je nadu da će ishod parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na kojima je pobedila opoziciona stranka Tisa Petera Mađara, pomoći da se brzo deblokira kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra.

Nakon pobede na izborima, Mađar je izjavio da će Mađarska ponovo biti pouzdan partner u EU i NATO.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha rekao je da su Mađarskoj poslati signali u vezi sa mogućim kontaktom između predsednika Volodimira Zelenskog i Petera Mađara.

Orban je 19. marta izjavio da Budimpešta neće deblokirati nijednu odluku EU koja ide u korist Ukrajine, uključujući 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra, sve dok se ne obnovi dotok ruske nafte kroz naftovod Družba.