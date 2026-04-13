Viktor Orban, odlazeći mađarski premijer, večeras se, dan nakon izbora, oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk.

Poslao je poruku biračima koji su glasali za njegovu stranku na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila, piše mađarski Index.

"Dragi sunarodnici, danas je jasno da je na jučerašnjim izborima više od 2,25 miliona birača dalo podršku listi i kandidatima Fides-KDNP-a. Nacionalna opcija, naša politička zajednica, danas je u Mađarskoj te veličine", poručio je Orban u video snimku objavljenom na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk i dodao:

"Veliko hvala svim našim pristalicama. Godine 2014. sa istim brojem glasova ostvarili smo veliku izbornu pobedu. Juče je to bilo dovoljno tek za častan poraz, ali birači nacionalne opcije uvek mogu računati na nas“, izjavio je on.

Prema njegovim rečima, Fides je najpovezanija politička zajednica u Mađarskoj.

"Decenijama verno služimo mađarskom narodu i tako ćemo nastaviti i u godinama koje dolaze. Plan nam je da zajedno sa našim biračima zaštitimo postignuća nacionalne politike. U narednim nedeljama ćemo se reorganizovati, obići ćemo svaku izbornu jedinicu, okupiti naše volontere, aktiviste, poslanike i kandidate, a 28. aprila održaćemo sednicu nacionalnog odbora", najavio je on i zaključio:

"Počinje rad. Napred, Mađarska! Napred, Mađari!".