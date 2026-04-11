"Danas je neprijateljski dron napao benzinsku pumpu u gradu Lgovu. Prema preliminarnim informacijama, povređene su tri osobe, među njima i jednogodišnje dete. Ono je zadobilo gelersku povredu glave. Podli udar neprijatelja dogodio se posle 16 časova, već tokom proglašenog uskršnjeg primirja", napisao je Hinštajn na svom kanalu na platformi MAKS.

On je dodao da su povređeni i majka deteta i jedan muškarac, te da su svi prevezeni u bolnicu.

Kremlj je ranije saopštio da je, povodom Uskrsa, predsednik Rusije i vrhovni komadant ruskih Oružanih snaga Vladimir Putin proglasio primirje koje je počelo danas, oko 15 časova po beogradskom vremenu, i trebalo je da traje do kraja dana 12. aprila.