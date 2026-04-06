Vojska Rusije je za dan eliminisala 1.210 ukrajinskih vojnika i oborila 693 drona, navodi se u izveštaju sa fronta Specijalne vojne operacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja više od 185 ukrajinskih vojnika, oklopno borbeno vozilo, 12 automobila, dve stanice radioelektronske borbe, skladište municije i šest skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su 180 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 20 automobila, dva oruđa poljske artiljerije i skladište municije. Vojnici trupe "Jug" eliminisali su 175 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 14 automobila, dva poljska artiljerijska oruđa, tri stanice radio-elektronske borbe, dve radarske stanice kontrabaterijske borbe, tri skladišta municije i devet skladišta materijalnih sredstava.

Trupe "Centar" uništile su 350 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, dva automobila, dva artiljerijska oruđa, stanicu radio-elektronske borbe i radarsku stanicu kontrbaterijske borbe. Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 260 vojnika, tri oklopna borbena vozila i sedam automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja 60 vojnika, oklopno vozilo, devet automobila, artiljerijsko oruđe, pet stanica radio-elektronske borbe, skladište municije i dva skladišta materijalnih sredstava. Sistemima PVO, ruske snage oborile su 12 navođenih avio-bombi, tri rakete sistema HIMARS, dve rakete "Neptun" i 693 dronova.