Jedno od večnih pitanja čoveka jeste – šta se dešava kada umremo? Dok su stari Grci verovali da heroji odlaze u Jelisejska polja, a „nepravedne“ duše završavaju u najmračnijem delu Tartara, današnja verovanja o zagrobnom životu variraju. Neki veruju u život posle smrti, drugi u reinkarnaciju, dok treći smatraju da s druge strane nema ničega.

Ipak, ono što je sigurno jeste šta se fizički događa s našim telom – ono se raspada.

Kako telo propada nakon smrti

Prema istraživanju portala Live Science, telo sahranjeno u kovčegu počinje da se raspada nakon otprilike godinu dana. Kremacija, s druge strane, proces sagorevanja tela do pepela, odvija se mnogo brže. Stručnjaci iz Funeral Partnersa navode da kremacija traje između jednog i tri sata, dok je potrebno još jedan do dva sata da se pepeo potpuno ohladi.

Mit: telo se „doslovno pali“

Mnogi ljudi veruju da se telo tokom kremacije direktno pali plamenom. Međutim, pogrebnik Sajmon Sevidž objašnjava da to nije tačno. U svom TikTok videu, Sevidž je pokazao kako se kovčeg sa telom ubacuje u krematorijum – bez vidljivog plamena – kako bi razbio ovu zabludu.

Kovčeg se automatski gura u kremacionu komoru, poznatu kao retort vrata, gde prosečna temperatura dostiže između 1.000 i 1.300 °C. Na ovoj temperaturi telo se pretvara u kosti, dok se metalni delovi uklanjaju nakon procesa.

Šta ostaje nakon kremacije?

Nakon završetka kremacije, u komori ostaje „gomila kostiju“, koju stručnjaci potom prerađuju u fini pepeo. Većina materijala, osim kostiju, sagoreva. Pepeo sadrži oko 98% kalcijuma iz kostiju, dok ostali materijali, uključujući eventualni kovčeg, sagorevaju ili se uklanjaju.

Jedno od čestih pitanja je i da li telo može da se kremira bez kovčega. Stručnjaci napominju da je minimum potreban neki pokrov na ploči za punjenje, kako bi proces bio bezbedan i da pepeo ne sadrži ostatke drveta ili plastike.

Stručna provera pre kremacije

Sevidž takođe naglašava da se pre samog procesa vrši provera identiteta – narukvica s identifikacijom mora odgovarati pločici na kovčegu. Samo nakon ovoga telo se ubacuje u krematorijum, čime se izbegavaju greške i osigurava poštovanje prema pokojniku.