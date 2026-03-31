Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je danas saopštila da je sprečila teroristički napad u objektu odbrambene industrije u Moskovskoj oblasti.

Napadač, za koga se tvrdi da je delovao po naređenju ukrajinskih obaveštajnih službi, ubijen je nakon što je pružio oružani otpor tokom pokušaja hapšenja dok je vadio improvizovanu eksplozivnu napravu iz skrivenog skladišta, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a, prenosi TASS.

Kako je precizirano u saopštenju, postupajući po uputstvima ukrajinskog obaveštajnog oficira, osumnjičeni se zaposlio u preduzeću odbrambene industrije u Moskovskoj oblasti da bi potom izvršio sabotažu i teroristički akt u njegovim prostorijama.

"Tokom hapšenja, počinilac je pružio oružani otpor i neutralisan je uzvratnom vatrom. Nijedan pripadnik obezbeđenja ili civili nisu povređeni“, naveo je Centar za odnose s javnošću FSB-a.