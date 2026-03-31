Jedan korisnik društvenih mreža upravo je to javno podelio – zapitao se da li će ga visina zauvek ograničavati i koliko je ona zapravo važna ženama.

Tema visine i fizičkog izgleda često budi nesigurnost, posebno kod muškaraca koji veruju da im to smanjuje šanse u ljubavi. Iako se o tome retko govori otvoreno, osećaj da „nisu dovoljno visoki“ mnogima može ozbiljno poljuljati samopouzdanje.

"Visok sam 165-167, je l' za mene gotovo?", napisao je jedan mladić na Reditu pa dodao:

"Dakle, imam kompleks zbog visine. Smatram da ce mi to uvek biti mana. Da li je to stvarno tako, je l' kod devojaka visina toliko bitna?".

Njegovo pitanje pokrenulo je lavinu komentara i iskrenih iskustava, a odgovori pokazuju da ne postoji jedno pravilo koje važi za sve.

"Nije presudno, mnogo je važnije kako se nosiš sa sobom"

Među komentarima se izdvajaju oni koji naglašavaju da visina može igrati određenu ulogu, ali da nikako nije ključni faktor za uspeh u vezi.

- Visoka sam 172 cm i moj suprug je bio niži od mene. To mi nikada nije bilo presudno - imao je harizmu i samopouzdanje koje su mi bile mnogo važnije - navodi jedna korisnica, dodajući da u njenom okruženju ima više primera uspešnih brakova gde je muškarac niži partner.

Slično iskustvo deli i druga osoba: "Moj muž je 170 cm i mogu samo da kažem - lik je car."

Ovakvi komentari ukazuju na to da fizičke karakteristike mogu biti samo početni utisak, dok dugoročno presuđuju ličnost, stav i energija koju neko nosi.

"Samopouzdanje pravi razliku"

Drugi učesnici diskusije ističu da problem često nije u visini, već u načinu na koji osoba doživljava sebe.

- Ako stalno pokazuješ nesigurnost i samosažaljenje, to može odbiti ljude mnogo više nego sama visina. Kada veruješ da to nije prepreka, i drugi to počnu tako da doživljavaju - glasi jedan od saveta.

Jedan korisnik je podelio i lično iskustvo borbe sa kompleksima: "Godinama sam imao osećaj inferiornosti zbog visine, ali sam vremenom shvatio da sam sebe više sabotirao nego što je to činila realnost. Izgled jeste važan, ali nije presudan."

Ipak, ima i onih koji su imali drugačija iskustva i nailazili na partnerke kojima je visina bila bitan faktor, posebno u kontekstu društvenog utiska koji par ostavlja.

Uprkos tome, većina komentara slaže se u jednom - ne postoji univerzalno pravilo i ne razmišljaju sve devojke isto.

Zaključak koji se nameće jeste da visina može igrati određenu ulogu u prvom utisku, ali da daleko veću težinu imaju samopouzdanje, stav i način na koji se osoba predstavlja. Za mnoge, upravo ti faktori prave ključnu razliku između nesigurnosti i privlačnosti.

(Blic)