Anastasija je poslednji put viđena kod CFK Vrbas, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Amber alert Srbija".

Prema rečima njene tetke, niko nema predstavu gde bi mogla da bude i šta se desilo "preko noći".

- Bila je kod Centra za fizičku kulturu (CFK). Na sebi je imala belu majicu, farmerice i papuče. Zabrinuti smo, ne znamo šta je moglo da krene po zlu - priča njena tetka.

Na pitanje, da li se i ranije dešavalo da ona nestane, tetka je otkrila:

- Dešavalo se. Nije joj prvi put. Ali, uvek se vrati, zato nikada nismo prijavljavli nestanak. Ovo je prvi put da je nema skoro dva dana. Ne znam šta da mislim - rekla je njena tetka za Informer.

Porodica moli ljude koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gde bi mogla da se nalazi mole da se odmah jave na broj telefona 067/749-8307 ili da obaveste najbližu policijsku upravu.

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