U jednoj od objava na mrežama, sa blokaderskog naloga "Senka" objavljena je ironična poruka izvinjenja prosvetnim radnicima, koja glasi:

"Dragi prosvetni radnici, kojima smo se toliko divili, pa čak od vas tražili štrajk, izvinite što se želja za pravdom i obustavom svega usled te želje, završila Vagner zastavama, Lomparom, Marsovkom iz Kraljeva i dalje da ne nabrajam".

Nakon što su skoro uništili obrazovni sistem, a maloletnu decu izveli na ulice da se bore za njihove političke interese, koje deca još uvek i nisu u stanju da razumeju, sada blokaderi liju krokodilske suze jer obojena revolucija nije donela ono čemu su se nadali - slom Srbije!

Nisu propustili priliku da ponovo udare jedni po drugima, a ovog puta na meti su Milo Lompar i Jelena Pavlović, Nestorovićeva poslanica koja je govorila na skupu u Kraljevu.