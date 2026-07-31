Kako navodi PIO fond, prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju.

Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do:

- navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu,

- navršenih 26 godina života ako pohađa visokoškolsku ustanovu.

Rok za dostavljanje potvrde

Rok za dostavljanje potvrde o školovanju za učenike srednjih škola koji koriste ovo pravo je u septembru, odmah po upisu

školske godine.

Studenti su u obavezi da potvrde o upisu nove školske godine nadležnim filijalama Fonda dostave u oktobru, takođe odmah po upisu godine.

Šta potvrda mora da sadrži

Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i:

-podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi,

-podatke o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini.

-na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija.

Potvrde se mogu se doneti lično ili poslati poštom.

Iz PIO fonda navode da će se blagovremenim dostavljanjem školske potvrde isplata penzije redovno nastaviti.