Trenutno boravi u Malom Lošinju, gde je sezonski posao obavljala i prethodnih godina. Na društvenim mrežama redovno deli kako izgleda život tokom sezone, a u jednoj od poslednjih objava iskreno je opisala svoju svakodnevicu.

Dani prolaze između posla i odmora

Kako kaže, njena rutina gotovo da se ne menja.

"Kuća, posao, posao, kuća, jedna kafa, druga, treća", napisala je, uz šaljiv komentar da nema smisla žaliti se na vrućinu usred leta, jer je to deo sezonskog posla.

Priznala je i da rad sa kolegama nije uvek jednostavan.

Kako navodi, među zaposlenima ima odličnih ljudi, ali i onih koji se, prema njenim rečima, ponašaju kao da prvi put rade u ugostiteljstvu. Ipak, smatra da je to sastavni deo svakog sezonskog angažmana.

Za plažu često nema energije

Iako radi na moru, Bojana kaže da retko uspeva da uživa na plaži.

Slobodno vreme najčešće koristi za odmor, a tokom pauze neretko odluči da spava kako bi prikupila snagu za nastavak smene.

Dodaje da vreme brzo prolazi i da ne može da veruje kako je sezona već pri kraju.

Posle Hrvatske seli se u Vijetnam

Iako priznaje da sezonski posao zna da bude veoma naporan, motivaciju pronalazi u planovima koji je čekaju nakon leta.

Po završetku sezone vraća se u Vijetnam, gde veći deo godine radi kao profesorka engleskog jezika.

Po obrazovanju je arheološkinja, a u ovoj azijskoj zemlji ostala je nakon putovanja koje se tokom pandemije neočekivano produžilo.

Kako ističe, upravo joj činjenica da će posle napornog rada moći da putuje i raspolaže ušteđenim novcem olakšava svakodnevne izazove tokom sezone.

Pratiocima je poručila da će nastaviti da deli iskustva iz Hrvatske čim uspe da uskladi posao, odmor i svakodnevne obaveze.