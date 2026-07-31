„Lažete, drugarice i drugovi!

DPS brani Crnogorce istim žarom kojim je branio srpstvo na početku veka, a vek smo onomad načeli.

„Vuči Do je simbol crnogorske borbe za slobodu, državnu nezavisnost i međunarodno priznanje koje je Crna Gora dobila na Berlinskom kongresu 1878. godine.“

Lažete, drugarice i drugovi;

Crna Gora je 1878. godine dobila međunarodno priznanje nezavisnosti, ali je DPS kasnije za Dan nezavisnosti proglasio 21. maj 2006. godine. Zašto? Zato što je Milo Đukanović želeo da bude otac nove nacije i zato što je bilo nepodnošljivo prihvatiti istorijsku činjenicu da je na Vučjem Dolu pobeđena turska, a ne srpska vojska, te da su Crna Gora i Brda u to vreme sebe doživljavali kao srpsku Spartu.

„Zato je posebno neprihvatljivo da se, upravo na mestu na kojem su naši preci ginuli za slobodu Crne Gore, danas pokušava izbrisati Crna Gora iz sopstvene istorije.“

Lažete, drugarice i drugovi;

Upravo je DPS, stalnim poricanjem vlastitog postanka i istorijskog identiteta, odbacio Crnu Goru onoga doba. Ako nije tako, zašto onda dan pobede na Vučjem Dolu nije Dan Vojske Crne Gore?

„Patrijarh SPC Porfirije Perić ima pravo da propoveda veru, ali nema pravo da crnogorsku istoriju prilagođava potrebama savremenih političkih i nacionalističkih projekata, niti da Crnogorce svodi na deo tuđeg nacionalnog identiteta“, istakli su iz DPS-a.

Ovaj deo DPS reagovanja bio bi istinit kada bi se promenio samo jedan deo:

„Milo Đukanović ima pravo da propoveda vlastite političke stavove, ali nema pravo da crnogorsku istoriju prilagođava potrebama savremenih političkih i nacionalističkih projekata, niti da Crnogorce svodi na deo tuđeg nacionalnog identiteta.“

Inače, lažete kad zinete, drugarice i drugovi!

Pošto sami insistirate na različitosti od Srba, i narodnoj i nacionalnoj, onda je Vučedolska bitka vaša onoliko koliko je se ne stidite, a srpska onoliko koliko se njome ponosimo“.