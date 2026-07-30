Na svojim društvenim mrežama danas su objavili snimak za koji tvrde da prikazuje poslednje trenutke lavice u Zoološkom vrtu u Maksimiru.

Na snimku se vidi lav pored lavice koja leži na tlu u ograđenom prostoru. Iz ponašanja životinja nije jasno da li je reč o igri ili nečemu ozbiljnijem. Izvan kadra čuju se glasovi ljudi koji dozivaju lava.

Sam snimak ne omogućava da se utvrdi kada je nastao, niti šta se dešavalo pre i posle zabeleženih kadrova.

Iz udruženja Animaleks tvrde da je do smrti lavice došlo zbog neodgovornog postupanja timaritelja i drugih odgovornih osoba.

- Nestručno, neodgovorno i nemarno ponašanje timaritelja i drugih „stručnjaka“ dovelo je do smrti lavice, koja je već posle deset dana prinudno smeštena u isti prostor sa lavom, bez stalnog nadzora i bez adekvatne reakcije timaritelja na napade koje je svakodnevno trpela – naveli su iz udruženja.

Nije poznato šta je izazvalo napad

Animaleks tvrdi da su napadu prisustvovala najmanje tri posetioca, kao i da su zaposleni u Zoološkom vrtu pokušavali da zaustave lava dozivanjem.

Iz udruženja takođe navode da je lavica i ranije bila povređena.

Zahtevaju ostavku direktora Zoološkog vrta, kao i osobe koja je donela odluku da lav i lavica budu smešteni u zajednički prostor.

Podsetimo, iz Zoološkog vrta su juče saopštili da su životinje 10. jula uspešno spojene u pomoćnom prostoru, dok su od 21. jula zajedno boravile u spoljnom delu ograđenog prostora.

-Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja – naveli su iz Zoološkog vrta.

Direktor Zoološkog vrta Ivan Cizelj izjavio je da su životinje od dolaska bile pod stalnim nadzorom i da su poslednjih 12 dana živele zajedno bez ijednog incidenta.

Iz Zoološkog vrta poručuju da za sada nije poznato šta je podstaklo lava na napad.

Naveli su i da su njihovi zaposleni nakon napada postupali u skladu sa propisanim protokolima, kao i da ni posetioci ni zaposleni ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.