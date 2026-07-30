Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore pozvalo je ruskog ambasadora Aleksandra Lukašika na razgovor zbog njegovih izjava koje, kako navode iz Podgorice, dovode u pitanje nezavisnost i kredibilitet državnih institucija.

Iz Ministarstva su saopštili da takve izjave smatraju neprihvatljivim, dok je iz Moskve stigla poruka da Rusija zadržava pravo da adekvatno odgovori na, kako je navedeno, neprijateljske poteze.

Moskva: "Zadržavamo pravo da odgovorimo"

Zadržavamo pravo da adekvatno odgovorimo na neprijateljske poteze - navodi se u saopštenju.

Ova razmena poruka dolazi u trenutku novih promena u viznom režimu Crne Gore.

Od novembra vize za ruske državljane

Crnogorske vlasti ranije su najavile da će od 1. novembra državljanima Rusije biti potrebna viza za ulazak u Crnu Goru.

Kako je saopšteno, zahtevi će moći da se podnose u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, kao i u viznim centrima u Rusiji, dok je planirano i uvođenje sistema elektronskih viza.

Nova pravila neće se odnositi samo na ruske državljane.

Na spisku još četiri države

Pored Rusije, vize će od 1. novembra biti potrebne i državljanima Turske, Saudijske Arabije, Belorusije i Kine.

Crnogorske vlasti za sada nisu objavile dodatne detalje o sprovođenju novih mera.