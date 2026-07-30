Prema podacima republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova, vozač automobila navodno je zaspao za volanom i sudario se sa minibusom u kojem se nalazilo 12 dece iz hokejaškog tima.
Povređeni su hospitalizovani.
Četvoro dece je povređeno u sudaru automobila i minibus u Tatarstanu.
Prema podacima republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova, vozač automobila navodno je zaspao za volanom i sudario se sa minibusom u kojem se nalazilo 12 dece iz hokejaškog tima.
Povređeni su hospitalizovani.
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