Ruski podvodni aparat „Posejdon“ projektovan je za upotrebu u najtežim oblicima oružanih sukoba, a prema oceni vojnog eksperta Alekseja Leonkova, njegove tehničke karakteristike čine ga praktično nedostižnim za postojeće sisteme presretanja.

Reč je o sredstvu koje je namenjeno specifičnim scenarijima i ima posebnu ulogu u ruskoj strategiji odvraćanja.

Leonkov navodi da „Posejdon“ može neograničeno dugo da boravi pod vodom, pri čemu se kreće na dubinama od približno jednog kilometra ili većim. Istovremeno, njegova brzina može da dostigne oko 200 kilometara na čas.

Prema njegovim tvrdnjama, nijedna postojeća protivtorpedna sredstva niti drugo naoružanje potencijalnog protivnika ne mogu da presretnu aparat koji se kreće pri takvim parametrima.

Kako objašnjava ekspert, „Posejdon“ je opremljen termonuklearnom bojevom glavom i svrstava se u oružje odmazde. Njegova namena je uništavanje pomorskih baza, udarnih grupa nosača aviona i drugih nosačkih borbenih formacija.

Leonkov ističe da je predviđeno da se ovaj podvodni sistem upotrebi u uzvratnom ili uzvratno-susretnom udaru, nakon aktiviranja strateškog arsenala ruskih interkontinentalnih balističkih raketa.

Kao jedan od njegovih osnovnih zadataka navodi pretvaranje obale potencijalnog ili već određenog protivnika u područje koje nije pogodno za život.

Prema proceni Leonkova, ruski kompleks nema direktan pandan u svetu. On smatra da se Kina najviše približila razvoju sličnog sistema, podsećajući da je prošle godine na Trgu Tjenanmen predstavila podvodne bespilotne letelice. Ipak, tvrdi da njihovi domet i radna dubina zaostaju za karakteristikama koje poseduje „Posejdon“.

Ekspert dodaje da je aparat namenjen isključivo za sukobe visokog intenziteta ili za globalni vojni konflikt, koji je opisao kao Treći svetski rat.

Pri tome naglašava da upravo kombinacija velike dubine plovidbe, velike brzine i dugotrajnog autonomnog boravka pod vodom, prema njegovoj oceni, čini „Posejdon“ praktično nemogućim za presretanje.