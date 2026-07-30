Tragedija se dogodila u indonežanskoj provinciji Maluku, gde je 35-godišnji Hašim Lubesi izgubio život nakon napada ogromnog pitona. Prema navodima lokalnih medija i policije, muškarac se u ranim jutarnjim satima 27. jula vraćao iz bara ka svom selu Guaksakai kroz šumu, kada ga je iz žbunja napala zmija.

Kako prenosi portal Ladbible, piton ga je najpre zgrabio za nogu, zatim se obavio oko njegovog tela i ugušio ga, nakon čega ga je progutao.

Krv na putu otkrila da se dogodilo nešto strašno

Porodica se zabrinula kada se Hašim nije vratio kući, pa su rođaci krenuli u potragu šumskim putem kojim je prolazio.

- Na sredini puta pronašli su tragove krvi, a nedaleko odatle i njegove lične stvari – ranac i sandale. Odmah su se vratili u selo i alarmirali ostale meštane, nakon čega je organizovana opsežna potraga - saopštila je policija.

Nedugo zatim pronađen je piton sa neuobičajeno naduvenim stomakom. Kada su ga otvorili, unutra su pronašli telo nestalog muškarca.

Policija upozorila stanovnike

Telo je preneto porodici kako bi bilo pripremljeno za sahranu.

Načelnik policije apelovao je na stanovnike da budu posebno oprezni prilikom odlaska u šumu.

- Građani bi trebalo da izbegavaju odlazak sami u područja gde žive divlje životinje. Ako je moguće, u šumu treba ići u paru kako bi se smanjio rizik od ovakvih tragedija - poručio je.

Drugi smrtonosni napad za samo mesec dana

Ovo nije prvi ovakav slučaj u regionu. Samo mesec dana ranije piton slične veličine napao je biciklistu, dok je na severu Malukua 44-godišnja žena izgubila život nakon napada zmije na svojoj farmi.

Mrežasti pitoni važe za najduže zmije na svetu. Plen ubijaju tako što ga obaviju telom i stezanjem izazovu gušenje, nakon čega ga gutaju celog.