Gubitak sina Miloša ostavio je neizbrisiv trag u životu Marine Tucaković, koja je svoju bol pretočila u dirljive stihove.

Miloš Radulović preminuo je 1. decembra 2008. godine od prekomerne količine narkotika. Ta tragedija bude još teža, njegovo nepomično telo pronašla je Marina, koja je potom govorila o tom događaju.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti. Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu. Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo... Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam sa tom decom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo... Ako je neko bio uz tu decu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja posle njegove smrti nisam radila nekoliko meseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala - rekla je Marina svojevremeno domaćim medijima.

Nakon njegove smrti, Marina je nastavila da radi, a poznato je da hit Ane Nikolić "Mišo moj", inspirisan upravo ovim tužnim događajem. Međutim, malo je poznato da je prva pesma koju je Marina napisala nakon smti sina, otišla u ruke Romane Panić. Reč je o numeri "Duga" iz 2011. godine, kojom se Romana posle dužeg vremena vratila na vrh pop scene, a koja je prvobitno ponuđena Ceci Ražnatović i Viki Miljković.

- Isto je bilo i za "Samoodbranu", mislim da su je odbile Vesna Zmijanac i Maja Nikolić. Tražila sam pesmu od Željka Joksimovića da me vrati na scenu, jer nisam snimala dugo. Željko mi je pustio melodiju, a ja sam i bez teksta počela da plačem - kaže Romana.

- Kad sam pročitala tekst... To je jedna pesma koja je fenomenalna, nije mi bilo jednostavno da je pevam. Ona mi je rekla da je to prva pesma koju je napisala posle Miloševe smrti i ja sam njega baš obožavala i imala sam veliku odgovornost kada sam je pevala - otkrila je Romana.

Tekst pesme "Duga":

"Noćas je nebo na zemlji, zove me soba tvoja,

jedino ja te vidim tu, tu kreće priča moja.

U mraku sedim, na mestu gde si sedeo,

čekam da život mi vrati, što je uzeo.

Na srcu puca mi led, tamo se vidi dno,



na njemu ti i ja, smo zajedno.

Kroz vrata prolaziš, i kada ih ne otvorim,

o Bože, zašto ne znam, da odgovorim.

Nema duge posle tuge, kada te život ne voli

ljubav čeka neke druge, to smo mogli biti mi.

Kažu, nebom negde putuješ, kažu, za mene se raspituješ,

kažu, da su tvoji pozdravi, pali golubovi"...

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