Najvažnije
- Prema američkoj Komandi, snage Islamske revolucionarne garde su u sredu "lansirale više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage stacionirane na Bliskom istoku" a sve iranske rakete su uspešno presretnute.
- "Više od 50.000 pripadnika američkih snaga trenutno je raspoređeno na Bliskom istoku i ostaju veoma budni, fokusirani, smrtonosni i spremni", zaključuje se u saopštenju.
- Američki predsednik Donald Tramp najavio je u sredu da će snažno odgovoriti na napade Irana na američke vojne položaje na Bliskom istoku.
- Prema njegovim rečima, napad na američke položaje naredila je frakcija iranskog rukovodsta koja se razlikuje od one sa kojom SAD pregovaraju.
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Rojters: Saudijska Arabija tvrdi da su je Huti napali iz Iraka
Jemenski pobunjenički pokret Huti ove nedelje je izveo napade na Saudijsku Arabiju, uključujući i napade na naftna postrojenja na istoku te zemlje, u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama, prema procenama Saudijske Arabije i njenih regionalnih partnera, izjavila su dva regionalna zvaničnika za Rojters.
Regionalni zvaničnici, koji tvrde da su pojedini napadi izvedeni sa teritorije Iraka zajedničkim delovanjem iračkih oružanih grupa i Huta, naveli su da je operacija sprovedena pod nadzorom iranske Islamske revolucionarne garde.
Te procene, koje se razlikuju od zvaničnih verzija događaja, ukazuju na to da su pripadnici takozvane iranske "Osovine otpora" dodatno produbili međusobne veze i povećali sposobnost da nanesu štetu američkim saveznicima u regionu, uprkos godinama američkih i izraelskih napada na te grupe, navodi Rojters.
(Reuters)
Harec: Netanjahu želi normalizaciju odnosa sa Rijadom pre izbora
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu želi da postigne sporazum o normalizaciji odnosa sa Saudijskom Arabijom pre parlamentarnih izbora u Izraelu u oktobru, naveli su danas neimenovani izvori upoznati s tim pitanjem za list Harec, ističući da je Netanjahu svojim saradnicima rekao da mu je pred izbore potrebna "još jedna velika stvar".
Prema tim izvorima, izraelski premijer planirao je da to pitanje pokrene tokom sastanka sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u utorak.
Jedan od izvora naveo je da je Netanjahu nameravao da istakne značaj normalizacije odnosa kao uslova za eventualni sporazum o nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom.
Zvaničnik Bele kuće rekao je za Harec, uoči sastanka, da će razgovori biti usmereni na proširenje Avramovih sporazuma, inicijative kojom su Izrael i pojedine arapske zemlje uspostavile diplomatske odnose.
Visoki izraelski diplomatski izvor u Vašingtonu potvrdio je posle sastanka da su Tramp i Netanjahu razgovarali o Saudijskoj Arabiji, ali nije izneo detalje u vezi sa mogućom normalizacijom odnosa.
Prema njegovim rečima, razgovor je uglavnom bio posvećen "regionalnim izazovima".
Razgovori su održani nakon što je Saudijska Arabija pojačala svoje angažovanje u sukobu u Persijskom zalivu, posle napada jemenskih Huta i proiranskih milicija u Iraku.
(Tanjug)
Netanjahu: Cilj je da Iran ne dođe do nuklearnog oružja, ne podržavam stvaranje palestinske države
Izrael i Sjedinjene Američke Države dele isti cilj kada je reč o Iranu – da Teheran ne dođe u posed nuklearnog oružja, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da se protivi stvaranju palestinske države jer je, tvrdi, Gaza iskorišćena za "užasan masakr" nad Izraelom.
Netanjahu je rekao da američki predsednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mere ili vojnu akciju.
"Sve što će dovesti do okončanja iranskog nuklearnog programa jeste ono što želimo. To je naš zajednički cilj", rekao je Netanjahu.
Upitan da li je tokom sastanka s Trampom u Beloj kući pokušao da ga ubedi da nastavi napade na Iran, izraelski premijer je odgovorio da to nije bio slučaj.
Govoreći o mogućnosti diplomatskog rešenja, Netanjahu je rekao da je skeptičan prema namerama Irana, za koji tvrdi da "uvek laže, vara i kupuje vreme", ali nije isključio mogućnost da bi snažan diplomatski i ekonomski pritisak mogao da promeni situaciju.
Na pitanje da li mu je i dalje cilj promena iranskog režima, Netanjahu je odgovorio da je njegov osnovni cilj da spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja.
"Mislim da je Iran slabiji nego ikada ranije, a Izrael jači nego ikada. Ali ne mogu da kažem da se režim već urušio. Nije", rekao je Netanjahu, dodajući da veruje da će, zbog velikog jaza između vlasti i naroda, iranski režim jednog dana pasti.
Netanjahu je upozorio da bi Iran napravio "veliku grešku" ako bi napao Izrael i poručio da bi odgovor bio "veoma snažan".
Govoreći o odnosima s Trampom, izraelski premijer je rekao da su dve zemlje partneri i saveznici, pri čemu su SAD "stariji partner"“.
Odbacio je tvrdnje da je obmanuo Trampa kako bi SAD uvukao u rat s Iranom.
"Nisam ga ni u čemu obmanuo. Predsedniku Trampu niko ne govori šta da radi", rekao je Netanjahu, dodajući da je Tramp i pre stupanja na dužnost u drugom mandatu govorio da Iran ne sme da ima nuklearno oružje.
Na optužbe da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi, koje su izneli pojedini stručnjaci za genocid, humanitarne organizacije i predstavnici Ujedinjenih nacija, Netanjahu je odgovorio da su te tvrdnje "besmislica".
Odbacio je i optužbe za genocid i rekao da je Izrael tokom operacija u Gazi upozoravao palestinske civile da napuste područja borbi, dok je, prema njegovim rečima, Hamas sprečavao njihovo povlačenje.
Netanjahu je naveo da Izrael "ceni život svakog civila i da je svaka civilna žrtva tragedija".
Na pitanje da li podržava stvaranje palestinske države, Netanjahu je odgovorio odrečno.
"Imali smo jednu, zvala se Gaza. Bila je faktički palestinska država. I za šta je iskorišćena? Za pokretanje užasnog masakra nad nama", rekao je Netanjahu.
Prema njegovim rečima, Gaza mora da bude "demilitarizovana i deradikalizovana", a Hamas razoružan kako bi, kako je naveo, Palestinci dobili priliku za drugačiju budućnost.
Upitan zašto Izrael ne dozvoljava novinarima da uđu u Gazu bez pratnje izraelskih snaga, Netanjahu je rekao da je reč o ratnoj zoni u kojoj postoje raketni napadi, mine i tuneli koje koriste naoružane grupe.
Komentarišući nasilje na Zapadnoj obali, Netanjahu je rekao da izraelske vlasti preduzimaju mere protiv napada na civile, ali je istakao da neće tolerisati osvetničko nasilje izraelskih ekstremista.
(ABC news)
Pakistan: Pregovori SAD i Irana su u toku
Pakistan je saopštio da su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje u toku, uprkos eskalaciji napada na Bliskom istoku.
Portparol pakistanskog Ministarstva spoljnih poslova Tahir Andrabi izjavio je da Islamabad čini "sve što je u njegovoj moći" da zaraćene strane vrati za pregovarački sto, u skladu sa Memorandumom o razumevanju koji su SAD i Iran potpisali u junu.
"Pregovori između strana su u toku. Činimo sve što je u našoj moći da strane vratimo Memorandumu o razumevanju iz Islamabada", rekao je Andrabi.
(Guardian)
IRCG preuzela odgovornost za napad na bazu SAD u Kuvajtu
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) preuzela je odgovornost za napad na vojnu bazu u Kuvajtu, preneli su iranski državni mediji.
Poluzvanična agencija Fars navela je da je IRGC gađala vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu, u kojoj su stacionirane snage američkog ratnog vazduhoplovstva.
Prema tim navodima, u napadu su uništena dva hangara za bespilotne letelice, kao i rezervoar za gorivo namenjen avionima i vojnim helikopterima.
Američka strana za sada nije komentarisala ove tvrdnje.
Iranska Revolucionarna garda je, takođe, saopštila da su tri njena pripadnika poginula u američkom napadu koji je jutros izveden u severozapadnoj iranskoj pokrajini Zandžan.
(Guardian)
Oko 100 izraelskih vojnika napustilo bazu, IDF istražuje odlazak i interne sukobe
Izraelska vojska saopštila je da istražuje incident u kojem je oko 100 vojnika jednog borbenog bataljona bez odobrenja napustilo vojnu bazu Sde Tejman na jugu Izraela, nakon spora sa komandantom jedinice zbog uklanjanja simbola bataljonske tradicije.
Prema navodima izraelskih medija, oko 100 pripadnika Brigade Givati, među kojima su bili vojnici i starešine bataljona, napustilo je bazu i ostavilo lično naoružanje posle sukoba sa komandantom bataljona.
List Mariv, pozivajući se na vojni izvor, navodi da je zbog tog događaja bataljon privremeno izgubio operativnu spremnost, iako je bio u pripremama za raspoređivanje u Pojasu Gaze.
Izraelske odbrambene snage potvrdile su da je određeni broj vojnika bez odobrenja napustio bazu i saopštile da je istraga u toku.
Komandant bataljona, kojeg pojedini vojnici optužuju da je čekićem uništio drvene simbole jedinice, u poruci roditeljima vojnika naveo je da je odlučio da ukloni obeležja koja, prema njegovim rečima, predstavljaju tradiciju nasilja i ponižavanja mlađih pripadnika jedinice.
Sa druge strane, vojnici koji su napustili bazu tvrde da su komandanti bez opravdanog razloga uništili simbole koji predstavljaju dugogodišnju tradiciju bataljona i koje su, kako navode, nosili sa sobom tokom borbenih dejstava u Gazi i Libanu.
Baza Sde Tejman nalazi se na jugu Izraela i od početka rata u Pojasu Gaze koristi se i kao pritvorski centar za palestinske pritvorenike.
RG preti saveznicima SAD: Ormuski moreuz ostaje zatvoren
Revolucionarna garda upozorava da će zemlje koje pomažu "agresoru" (aludirajući na Sjedinjene Američke Države i Izrael) dobiti oštar odgovor ukoliko ne promene ponašanje
Garda tvrdi da kontroliše Ormuski moreuz i poručuje da on neće biti otvoren dok traju američke pretnje i mešanje u pomorski saobraćaj.
(Tasnim)
Američki udari na iransku provinciju Bušer
Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer, saopštili su lokalni zvaničnici. Pogođeno je i područje grada Čogadak, gde nema poginulih ni povređenih.
Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmere napada i moguću materijalnu štetu.
(Tasnim)
Rijad formira koaliciju protiv Huta
Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više desetina zemalja.
Huti su najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli napade na njene brodove, dok je Rijad uzvratio udarima na njihove objekte u luci Hodeida. Sukobi su ugrozili komercijalnu plovidbu i otvorili novi front u ratu protiv Irana.
(Reuters)
Iran lansirao balističke rakete ka ciljevima SAD u Jordanu
Iran lansirao balističke rakete ka američkim ciljevima u Jordanu, navode lokalni Telegram kanali.
Jordanske oružane snage su saopštile da je na kraljevinu ispaljeno pet raketa, ali da je pokušaj napada sprečen.
Eksplozije na iranskom ostrvu Kešm
Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije, a prema navodima očevidaca, pogođeno je stambeno naselje.
U 3.50 ujutru po lokalnom vremenu, na ostrvu Kešm čule su se tri eksplozije, prenosi Tasnim, dodajući da su se dogodile unutar grada.
Prema rečima stanovnika, projektil je pogodio stambeno naselje, ali još nema informacija o eventualnim žrtvama.
Zamenik službenika za bezbednost gubernije Hormozgan rekao je da je američka vojska napala tačku u blizini Kešma.
Kako je naveo, izveštaj o tome biće objavljen kasnije, nakon početnih procena.
SAD: Snažan talas udara na Iran
Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, saopštila je Centralna komanda. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti.
Navodi se da su udari odgovor na pokušaj iranskog raketnog napada na američke snage na Bliskom istoku, tokom kojeg su svi projektili presretnuti. U regionu je raspoređeno više od 50.000 američkih vojnika.
(CNN)
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