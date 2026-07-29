Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov otkrio je najveću tajnu svog detinjstva - bio je kršten u pravoslavnom hramu, iako su se u to vreme takvi obredi često obavljali daleko od očiju javnosti.

Prema njegovim rečima, inicijator krštenja bila je njegova baka, koja ga je bez znanja majke odvela u crkvu u Noginsku. Lavrovljeva majka je u to vreme bila član Komunističke partije i delila je komunistička uverenja. Tek mnogo godina kasnije, posle raspada Sovjetskog Saveza, i sama je odlučila da primi pravoslavnu veru.

Lavrov je rekao da i danas pažljivo čuva uspomenu na taj događaj.

„Baka me je odvela na krštenje u Noginsku. Na obali reke Moskve i danas stoji taj hram. Daj Bože da i dalje služi svojoj nameni. I danas čuvam krstić koji su mi tada stavili. Bilo je to lepo vreme“, rekao je Lavrov.