Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas razgovarala je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Aragčijem o situaciji u Persijskom zalivu, ali i o, kako je navela, vojnoj podršci Teherana Rusiji.
Kako je objavila na društvenoj mreži Iks, tokom razgovora je ocenila da trenutno zatišje u Persijskom zalivu predstavlja priliku za povratak diplomatskim rešenjima.
- U Zalivu, predah od borbi može posrednicima da pruži vreme da pronađu put nazad ka diplomatiji i spreče povratak ratu punih razmera - navela je Kalas.
Ponovo otvorila pitanje Rusije
Tokom razgovora sa šefom iranske diplomatije, Kalas je ponovila poziv Evropske unije da Iran prekine vojnu podršku Rusiji.
- Ponovila sam svoj poziv Iranu da okonča vojnu podršku Rusiji - poručila je visoka predstavnica EU.
Istovremeno je osudila kratkotrajno privođenje dvojice francuskih diplomata u Iranu, ocenivši taj potez kao "neprihvatljiv čin agresije".
Kako je navela, sve države članice Evropske unije osudile su taj incident.
Pomenut i napad na iranski brod
Kalas je ocenila kao ohrabrujuće to što je iranski ministar spoljnih poslova razgovarao sa svojim ukrajinskim kolegom Andrejem Sibigom nakon ukrajinskog napada na iranski brod u Kaspijskom moru.
Prema njenim rečima, takvi razgovori mogli bi da doprinesu smanjenju tenzija između dve strane.
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