Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas razgovarala je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Aragčijem o situaciji u Persijskom zalivu, ali i o, kako je navela, vojnoj podršci Teherana Rusiji.

Kako je objavila na društvenoj mreži Iks, tokom razgovora je ocenila da trenutno zatišje u Persijskom zalivu predstavlja priliku za povratak diplomatskim rešenjima.

- U Zalivu, predah od borbi može posrednicima da pruži vreme da pronađu put nazad ka diplomatiji i spreče povratak ratu punih razmera - navela je Kalas.

Ponovo otvorila pitanje Rusije

Tokom razgovora sa šefom iranske diplomatije, Kalas je ponovila poziv Evropske unije da Iran prekine vojnu podršku Rusiji.

- Ponovila sam svoj poziv Iranu da okonča vojnu podršku Rusiji - poručila je visoka predstavnica EU.

Istovremeno je osudila kratkotrajno privođenje dvojice francuskih diplomata u Iranu, ocenivši taj potez kao "neprihvatljiv čin agresije".

Kako je navela, sve države članice Evropske unije osudile su taj incident.

Pomenut i napad na iranski brod

Kalas je ocenila kao ohrabrujuće to što je iranski ministar spoljnih poslova razgovarao sa svojim ukrajinskim kolegom Andrejem Sibigom nakon ukrajinskog napada na iranski brod u Kaspijskom moru.

Prema njenim rečima, takvi razgovori mogli bi da doprinesu smanjenju tenzija između dve strane.