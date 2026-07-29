Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, uključujući i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija.

"U suštini, testira se snaga naše zemlje. Testiraju njenu snagu u svakom smislu te reči. To uključuje i ekonomski, jer je broj sankcija uvedenih protiv Ruske Federacije prevelik", rekao je Medvedev na omladinskom obrazovnom forumu "Teritorija značenja" u Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti, prenosi RIA novosti.

Medvedev je ocenio da je preteran broj sankcija koje su uvedene protiv Rusije od početka rata u Ukrajini, koji je za Rusiju specijalna vojna operacija, i dodao je da nijedna druga zemlja nikada u istoriji nije videla tako nešto.

"Broj sankcija koje su uvedene protiv Ruske Federacije je zastrašujući, nijedna zemlja u svetu, niti u istoriji, nikada nije videla toliki broj sankcija, oko 30.000 je uvedeno. Osećamo politički pritisak sa svih strana", rekao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, zapadne zemlje su verovale da mogu da primoraju Rusiju da se ponaša po njihovoj volji, ali nisu u tome uspele.

"Bio je period kada su očigledno mislili da mogu postići nominalni sporazum sa nama, ali u stvarnosti su nas mogli jednostavno potčiniti svojoj volji. Pa, mislim, pre svega, na zapadne zemlje. Ali nisu uspeli. I doživljavaju veliko razočaranje", kazao je Medvedev.

On je dodao i da su protivnici uvek pokušavali da destabilizuju situaciju u Rusiji, jer im se ne sviđa činjenica da Rusi ne mogu da se kontrolišu.

"Naši protivnici su uvek pokušavali da potkopaju našu državu, kako god se zvala, uzgred budi rečeno. Rusko carstvo, Sovjetski Savez i današnja Ruska Federacija. Oni ne vole našu zemlju. Ona je velika, jaka, ponosna, samodovoljna i nemoguće je njome komandovati", rekao je Medvedev tokom foruma.

Ocenio je da zapadne zemlje koriste Ukrajinu kao "udarnog ovna" za probijanje prepreka, da bi pokušale da uništi Rusiju.

"Zapadne zemlje koriste sva raspoloživa sredstva, a sada koriste Ukrajinu kao udarnog ovna za uništavanje Ruske Federacije, i to ne kriju", zaključio je Medvedev.