Počasni gost svečane večere koja je prekinuta nakon pucnjave bio je i američki predsednik Donald Tramp, kao i više članova njegove administracije, koji su svi evakuisani nakon što je muškarac otvorio vatru na kontrolnom punktu u hotelu.

"Samo želim da idem kući", rekla je Erika Kirk prilikom evakuacije, prenosi WGME.

Sredinom aprila, ona je odlučila da ne prisustvuje događaju Turning Point USA zajedno sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom na Univerzitetu Džordžije, jer je dobila pretnje pre skupa.

Čarli Kirk je ubijen u septembru prošle godine, dok je govorio na Univerzitetu Juta.

Policija je saopštila da je muškarac koji je otvorio vatru u hotelu "Hilton" bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.