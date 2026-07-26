Od 26. jula 2026. godine, dva horoskopska znaka počeće ponovo da se osećaju kao svoji, prvi put posle više godina. Razlog za to je promena položaja Mesečevih čvorova, važan astrološki događaj koji označava kraj jednog zahtevnog životnog ciklusa.

Astrolog Džošua Pingl objašnjava da su ova dva znaka prošla kroz niz izazova i teških životnih lekcija koje su ih izbacile iz zone komfora i uzdrmale temelje njihovog života.

Iako je taj period bio iscrpljujući, sada se završava. Pred njima je novo životno poglavlje koje ih, paradoksalno, vraća njihovoj pravoj prirodi.

Devica

Od januara 2025. godine južni mesečev čvor prolazio je kroz znak Device, što je, prema Pingliju, mnogima delovalo kao prava mentalna i psihološka borba.

Poslednjih 18 meseci imali ste utisak da šta god kažete ili uradite nije dovoljno dobro. Ipak, upravo su vas ta iskustva naučila važnim životnim lekcijama koje će vam koristiti u budućnosti.

Od 26. jula, Južni čvor prelazi u znak Lava, gde će ostati sve do marta 2028. godine, što Devicama donosi znatno mirniji period.

Tokom prethodnog ciklusa naučili ste da budete opušteniji i da prihvatite stvari koje ne možete da kontrolišete. Iako vam to nije bilo prirodno, usvojili ste stav: „Biće kako bude.“ Upravo zbog toga sada živite više u sadašnjem trenutku i ponovo se osećate kao svoji.

Astrolog ističe da će vam ubuduće biti mnogo lakše da prihvatate događaje onakvim kakvi jesu.

„Shvatili ste da ne morate da kontrolišete svaku situaciju. Ako vam je nešto zaista namenjeno, pronaći će put do vas i neće biti potrebe da ga forsirate“, objašnjava Pingli.

Ribe

Za Ribe konačno stiže veliko olakšanje.

Od januara 2025. godine Severni mesečev čvor prolazio je kroz vaš znak, donoseći veliki pritisak i osećaj ogromne odgovornosti.

Imali ste utisak da sav teret sveta leži na vašim ramenima i da sami morate da pronađete rešenje za svaki problem. Stres je bio toliko izražen da vam je bilo teško da normalno funkcionišete, a usput ste gotovo zaboravili ko ste zapravo.

Situaciju je dodatno otežavao Saturn, koji je boravio u vašem znaku od marta 2023. do februara 2026. godine. Tokom tog perioda činilo se da sve što je moglo da pođe po zlu – zaista jeste pošlo.

Ipak, niste odustali. Iako je bilo veoma teško, nastavili ste dalje, čak i kada bi mnogi drugi digli ruke.

Sada, kada 26. jula Severni mesečev čvor prelazi u znak Vodolije, konačno ćete ponovo osetiti da ste to zaista vi. Astrolog poručuje da je vreme da zastanete, priznate sebi koliko ste jaki i budete ponosni na sve što ste izdržali.

„Čestitam, uspeli ste! Preživeli ste sve izazove, a odmah iza horizonta počinje period u kojem ćete konačno napredovati“, zaključuje Pingli, piše Your Tango.