Saobraćajni znakovi trebalo bi da budu nešto što svaki vozač prepoznaje na prvi pogled. Ipak, među stotinama oznaka koje postoje širom sveta ima i onih koje su vremenom gotovo pale u zaborav. Jedan od njih je trouglasti znak sa velikom crnom tačkom u sredini.

Ako vam nije poznat, niste jedini. Na prvi pogled deluje kao da upozorava na neku specifičnu opasnost, ali iza njega se ne kriju oštra krivina, odron ili klizav kolovoz. Njegova uloga bila je mnogo opštija – da vozačima stavi do znanja da ulaze na deonicu puta na kojoj se saobraćajne nezgode događaju znatno češće nego na drugim mestima.

Znak je prvi put uveden u Velikoj Britaniji 1955. godine pod nazivom "Accident Black Spot". U doslovnom prevodu to znači „crna tačka“, odnosno mesto na kojem statistika beleži neuobičajeno veliki broj saobraćajnih nesreća.

Ideja je bila jednostavna – vozač možda ne zna šta ga tačno čeka iza krivine, ali zna da bi trebalo dodatno da uspori i bude oprezniji.

Međutim, vremenom se pokazalo da ovakvo upozorenje nije dovoljno precizno. Stručnjaci za bezbednost saobraćaja zaključili su da je korisnije vozačima jasno naznačiti konkretnu opasnost koja ih očekuje, poput oštre krivine, nepregledne raskrsnice, klizavog kolovoza ili neke druge rizične situacije.

Zbog toga je znak sa crnom tačkom postepeno nestajao sa puteva, pa se danas može videti samo u pojedinim državama.

To, naravno, ne znači da su „crne tačke“ nestale. Naprotiv, svaka država i dalje prati lokacije na kojima se događa neuobičajeno veliki broj saobraćajnih nesreća.

Razlika je u tome što se danas problem rešava konkretnim merama – postavljanjem bolje signalizacije, kvalitetnije rasvete, zaštitnih ograda, izmenama raskrsnica i drugim infrastrukturnim rešenjima koja imaju za cilj da smanje rizik od nezgoda.

Zato, ako se ikada nađete ispred ovog danas retkog saobraćajnog znaka, znajte da njegova poruka nije komplikovana. On ne upozorava na jednu određenu opasnost, već na činjenicu da ulazite na deonicu puta na kojoj je istorija pokazala da se saobraćajne nesreće događaju češće nego što bi trebalo, piše Roads.