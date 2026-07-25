Otrovni pauci crne udovice pojavili su se u više ruskih oblasti u kojima ranije nisu bili registrovani, upozoravaju entomolozi.

Prema navodima ruskog Telegram kanala SHOT, stručnjak Fjodor Martinovčenko rekao je da su crne udovice prvi put primećene u Orenburškoj, Kurganskoj, Novosibirskoj, Omskoj, Saratovskoj i Sverdlovskoj oblasti.

Ove godine nekoliko primeraka uočeno je i u Moskvi. Stručnjaci smatraju da su pojedini pauci u prestonicu verovatno stigli transportom robe i hrane, ali upozoravaju da klimatske promene povećavaju mogućnost njihovog opstanka i u severnijim krajevima.

Klimatske promene pogoduju širenju vrste

Martinovčenko navodi da bi porast prosečnih temperatura mogao da omogući širenje crne udovice i na područja u kojima ranije nije mogla da preživi.

Ipak, ističe da za sada ne postoji opasnost od masovne najezde širom cele Rusije, jer mnogi delovi zemlje i dalje nemaju odgovarajuće klimatske uslove.

Prirodno stanište ove vrste u Rusiji nalazi se uglavnom u južnim regionima, među kojima su Rostovska oblast, Dagestan, Kalmikija, Stavropoljski i Krasnodarski kraj.

Dečak završio u bolnici posle ujeda

Prema dostupnim podacima, u Rusiji je do sada registrovano najmanje 14 ujeda crne udovice.

Poslednji slučaj dogodio se u Kalačevskom okrugu, gde je petnaestogodišnjeg dečaka pauk ugrizao za stopalo.

Kako prenose ruski mediji, samo nekoliko sekundi nakon ujeda osetio je snažno pečenje koje se proširilo iz noge ka stomaku i leđima. Zbog ozbiljnog stanja hitno je prebačen u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Zahvaljujući brzoj reakciji lekara, dečak je preživeo.

Izvor: Kurir.rs / Daily Star