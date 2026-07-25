Ukrajinske odbrambene snage saopštile su da su izvele novu seriju koordinisanih dalekometnih udara, a među metama su bila plovila u Kaspijskom moru koja su, prema navodima Kijeva, korišćena za transport vojne opreme i naoružanja iz Irana prema Rusiji.

Kako tvrde ukrajinske vlasti, u napadima je pogođen i jedan ruski ratni brod.

U Iranu usledile pretnje odmazdom

Posle ukrajinskog saopštenja, pojedini uticajni Telegram kanali povezani sa iranskim vojnim i bezbednosnim strukturama počeli su da objavljuju poruke u kojima se preti Ukrajini mogućim odmazdnim udarima.

U tim objavama pominje se upotreba balističkih raketa dugog dometa, što dodatno podiže tenzije i otvara pitanja o mogućem većem uključivanju Irana u sukob. Za sada nema zvanične potvrde iranskih vlasti da planiraju takve poteze.

Zelenski: Nastavljamo sa dalekometnim udarima

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da će Kijev nastaviti sa, kako je naveo, primenom "sankcija dugog dometa" kao odgovor na svakodnevne ruske napade na ukrajinsku infrastrukturu i stanovništvo.