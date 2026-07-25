Teška saobraćajna nesreća dogodila se 19. jula kod Gadžinog Hana, kada su se sudarili automobil "škoda" i kamion "zastava" koji je bio natovaren drvima za ogrev. U nesreći je poginula ženska osoba, dok su tri osobe povređene, među kojima je i dete. Prve informacije ukazuju da je do nesreće došlo najverovatnije zbog neprilagođene brzine.

Prema rečima očevidaca, sve se dogodilo iznenada, a nakon jakog udara kamion se prevrnuo.

- Čuli smo prasak, jak udarac. Kada sam izašao, kamion je već bio okrenut, auto je bio slupan, pored znaka. Došla je policija, Hitna pomoć. Za Niš su odvezli devojčicu malu i vozača, a po ženu je došlo pogrebno, pa su je odvezli - ispričao je očevidac.

Povređeno i dete

Do nesreće je, prema prvim informacijama, došlo kada je "škoda", koja se kretala iz pravca Niša, udarila u kamion "zastava" koji je dolazio iz pravca Gadžinog Hana. Od siline sudara teretno vozilo se prevrnulo.

Poginula žena nalazila se na mestu suvozača u putničkom automobilu, dok su vozač i još dve osobe prevezeni u Univerzitetski klinički centar Niš.

U UKC Niš primljeni su žena stara 25 godina, muškarac star 38 godina i dete rođeno 2019. godine.

Svi pacijenti su svesni, komunikativni i trenutno stabilnog opšteg stanja.

Neprilagođena brzina u krivini

Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći, policija i pripadnici Sektora za vanredne situacije.

Nakon prijave da se u vozilu nalazi zarobljena osoba, službe su izašle na teren, ali je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt jedne osobe.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene istragom.

Prema navodima očevidaca, jedan od mogućih uzroka mogao bi biti neprilagođena brzina u krivini.

Alo/Blic

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