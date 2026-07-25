Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stiže na veliko narodno veselje u Drežniku, gde se od 18 časova očekuje okupljanje velikog broja građana iz Užica, okolnih sela i čitavog zlatiborskog kraja.

Uz zvuke trube, narodnu pesmu i tradicionalno gostoprimstvo domaćina, priprema se doček za pamćenje.

Biće to veče druženja, razgovora sa narodom i susreta predsednika sa ljudima koji ga, kako poručuju organizatori, očekuju otvorenog srca.

Drežnik je spreman – stižu predsednik, pesma i narod iz čitavog kraja!