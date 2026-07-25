

Ubistvu koje se tokom jučerašnjeg dana desilo u Baru, prethodio je žestok verbalni i fizički sukob grupe muškaraca. Za ovo krivično delo osumnjučeni su i uhapšeni D.I. (59) i D.I. (57).

Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, gde su zatekli beživotno telo lica koje je identifikovano kao M.A. (53) iz Bara, sa više prostrelnih rana nanesenih iz vatrenog oružja.

Preduzimajući hitne aktivnosti na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih lica, policijski službenici su u Beogradskoj ulici zaustavili putničko motorno vozilo kojim je upravljao D.I. (59), dok se na mestu suvozača nalazio D.I. (57) iz Bara. Lica su dovedena u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Bar, gde je od njih oduzet revolver marke "Smith & Wesson".

- Zbog vidnih telesnih povreda u predelu glave i tela, oba lica su transportovana radi ukazivanja lekarske pomoći, gde su D.I. (57) konstatovane teške telesne povrede, nakon čega je podvrgnut hirurškom zahvatu u Kliničkom centru Crne Gore, dok je D.I. (59) zadržan na lečenju u Opštoj bolnici Bar - saopšteno je iz Uprave policije.

Pregledom putničkog motornog vozila marke "audi Q7", kojim je upravljao D.I., pronađen je revolver nepoznate marke, za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela. Daljim preduzetim aktivnostima izvršen je pregled stambenog objekta koji koristi M.A., kojom prilikom je oduzet pištolj marke Vzor.

Izvršenim proverama je utvrđeno da su sva tri oduzeta komada vatrenog oružja bila u ilegalnom posedu, te će biti predmet daljih odgovarajućih forenzičkih veštačenja.

Sumnja se da je ovom događaju prethodio verbalni, a potom i fizički sukob između navedenih lica, nakon čega je došlo i do upotrebe vatrenog oružja.

Blic/RINA

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