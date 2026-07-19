Ujedinjeni Arapski Emirati nastavljaju sa nabavkom ruskog protivvazdušnog sistema S-400 posredstvom Turske.

Sporazum se odnosi na jedan od najnaprednijih sistema protivvazdušne odbrane na svetu i usledio je nakon odluke Ankare da nabavi S-400 od Rusije – poteza koji je izazvao ozbiljnu krizu u njenim odnosima sa Sjedinjenim Državama.

Kupovina ruskih sistema dovela je do toga da Vašington uvede sankcije Turskoj na osnovu zakona CAATSA, dok je ta zemlja istovremeno izgubila učešće u programu borbenih aviona pete generacije F-35.

Ovim novim razvojem događaja, Ujedinjeni Arapski Emirati će značajno ojačati svoj protivvazdušni „kišobran” nabavkom sistema sposobnog da se suprotstavi avionima, raketama i drugim vazdušnim pretnjama na velikim udaljenostima.

Prebacivanje sistema S-400 iz Turske u UAE predstavlja jedan od najznačajnijih potencijalnih poslova transfera ruske odbrambene tehnologije poslednjih godina i očekuje se da će izazvati veliko interesovanje velikih sila.

Vašington pomno prati ovakve poteze, budući da su Ujedinjeni Arapski Emirati važan američki partner u regionu, dok nabavka ruske opreme stvara nove izazove za geopolitičku ravnotežu.

Ovaj sporazum pokazuje kontinuirane napore zemalja Bliskog istoka da diverzifikuju nabavku odbrambene opreme, održavajući odnose kako sa Zapadom, tako i sa drugim velikim vojnim akterima.