Društvene mreže godinama su bile mesto na kojem su influenseri predstavljali najnovije modne komade, kozmetiku, gedžete i proizvode koje „morate imati“. Međutim, među korisnicima interneta poslednjih meseci sve veću pažnju privlači potpuno drugačiji trend poznat kao inafluensing (engl. enoughfluencing).

Za razliku od klasičnog influenserskog sadržaja, koji često podstiče kupovinu i praćenje trendova, ovaj pokret promoviše ideju da sreća i zadovoljstvo ne zavise od stalnog trošenja novca.

U vreme kada troškovi života rastu, a mnogi osećaju zamor od neprekidnog konzumerizma, ovakav pristup za mnoge predstavlja pravo osveženje.

Šta je inafluensing?

Naziv ovog trenda potiče od engleske reči „enough“, što znači „dovoljno“.

Njegova osnovna poruka je jednostavna – ne morate kupiti svaki novi proizvod, pratiti svaki trend niti stalno nadograđivati svoj život stvarima kako biste bili srećni.

Umesto toga, inafluenseri podstiču ljude da zastanu, preispitaju svoje navike i nauče da cene ono što već poseduju.

Fokus nije na odricanju, već na promišljenijem donošenju odluka i racionalnijem trošenju novca.

Otpisivanje kulture „uvek mi treba još“

Veliki deo moderne internet kulture zasniva se na ideji da nam stalno nešto nedostaje.

Nova garderoba, novi telefon, novi kozmetički proizvod ili nova rutina često se predstavljaju kao korak ka boljem i srećnijem životu.

Zagovornici inafluensinga pokušavaju da prekinu taj obrazac razmišljanja.

Njihov cilj nije da ljude ubede da prestanu da kupuju, već da kupuju svesnije i izbegavaju impulsivne odluke koje donose kratkotrajno zadovoljstvo, ali često ostavljaju dugoročne finansijske i emocionalne posledice.

Manje stvari, više mira

Pristalice ovog pokreta veruju da smanjenje nepotrebne kupovine donosi brojne koristi.

Manje stvari u domu znači manje nereda, manje održavanja i manje troškova. Osim finansijske koristi, mnogi ističu i pozitivan uticaj na mentalno zdravlje.

Kada prestanemo da se neprestano upoređujemo sa idealizovanim životima koje vidimo na društvenim mrežama, lakše razvijamo osećaj zadovoljstva sopstvenom svakodnevicom.

Umesto pitanja „Šta mi još nedostaje?“, fokus se prebacuje na „Šta već imam i koliko mi to zaista koristi?“.

Sve više ljudi bira polovne stvari

Jedan od važnih aspekata ovog pokreta jeste i rastuća popularnost kupovine polovnih proizvoda.

Second-hand garderoba, restaurirani komadi nameštaja, razmena stvari, pozajmljivanje i popravljanje starih predmeta postaju deo filozofije koja vrednost ne meri isključivo novinom i cenom.

Za neke je to način da uštede novac, dok drugi u tome vide priliku da smanje količinu otpada i odgovornije koriste resurse.

Bez obzira na razlog, poruka ostaje ista – nije sve što vredi nužno novo.

Zašto ovaj trend postaje sve popularniji?

Sve više ljudi oseća zamor od neprekidnog pritiska da kupuju, troše i prate trendove koji se menjaju iz nedelje u nedelju.

Zato inafluensing mnogima deluje kao povratak jednostavnijem pristupu životu – onom u kojem se zadovoljstvo ne meri brojem paketa koji stižu na kućnu adresu, već osećajem da nam je ono što imamo zaista dovoljno.

Upravo zbog toga ovaj pokret polako prerasta u mnogo više od internet trenda i postaje način razmišljanja koji sve više ljudi prihvata kao odgovor na kulturu prekomerne potrošnje.