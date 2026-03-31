Adel Kabaš, nadimka Dasta koji je uhapšen u septembru 2025. godine u Srbiji, izručen je danas Bosni i Hercegovini, saznaje portal "Avaza".

Prema našim saznanjima, Jedinica za specijalnu podršku Sudske policije Federacije BiH, po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, preuzela je Kabaša na graničnom prijelazu Rača, te ga sprovela u Kazneno-popravni zavod Zenica.

Podsjetit ćemo, ranije je uhapšen u Srbiji po Interpolovoj potjernici koju je raspisala Bosna i Hercegovina. On je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara.

Podsjetit ćemo da se on sumnjiči za ubistvo Mehmeda Ramića u pucnjavi u sarajevskom naselju Pofalići, koji je kako smo i ranije pisali iste noći pobjegao u pravcu Crne Gore.

Nezvanično, Kabaš je osumnjičen i za organizirani kriminal u Sky predmetima.

