Knežević je pre nekoliko dana u Skupštini najavio da će početkom septembra saopštiti „bombu“ kojom će testirati Ustavni sud.

„Želim da najavim jednu bombu koja će srušiti Vladu ako bude Ustavnog suda početkom septembra. To će biti veliki izazov za parlamentarnu većinu. Ta bomba će u političkom smislu biti nešto nalik onome što je, ne daj Bože, bilo 6. i 8. avgusta 1945. u Hirošimi i Nagasakiju“, poručio je Knežević u Skupštini 16. jula.

„Čim pomenuh atomsku bombu Korejci odustaše od aerodroma i napustiše Crnu Goru. Bolje da je i Spajić sa njima pošao prvim letom, jer se bojim da će u marici biti gužva“, napisao je sinoć Knežević na X mreži.

Podsetimo, Vlada Crne Gore saopštila je da je od konzorcijuma koji predvodi južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation primila zvanično pismo u kojem se navodi da se pomenuta grupacija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodelu koncesije za Aerodrome Crne Gore.