Turisti su počeli da beže kroz prepuni terminal aerodroma El Prat, a najmanje dve osobe su zbrinute zbog napada panike.

Stručnjaci za uklanjanje eksploziva hitno su poslati na lice mesta u zgradi terminala T2, nakon što su policajci, uz pomoć jednog radnika aerodroma, savladali i uhapsili osumnjičenog.

Elitna jedinica Civilne garde za deaktiviranje eksploziva takođe je obaveštena kako bi proverila da li se u rancu nalazi eksploziv. Nakon pregleda potvrđeno je da u njemu nije bilo eksplozivnih naprava.

Fotografije nakon incidenta prikazuju razbacane cipele po hodnicima, gde su preplašeni putnici pokušavali da pobegnu nakon događaja koji se dogodio juče oko 19.30 časova.

Jedinica za brzo taktičko reagovanje, koja rešava složene i visokorizične situacije širom španske pokrajine Katalonije, takođe je poslata na teren po nalogu katalonske policije.

Muškarac koji je izazvao paniku je uhapšen, ali istražitelji navode da od njega nisu uspeli da dobiju jasne i smislene odgovore. Policija je isključila mogućnost povezanosti sa terorizmom, ali i dalje pokušava da utvrdi motiv njegovih postupaka.

Dodali su da je osumnjičeni 23-godišnji muškarac poreklom iz Hondurasa.

„Svedoci su rekli da je iznenada počeo da viče parole koje su povezivali sa džihadizmom, nakon čega su pozvani policajci. Kada su stigli na mesto događaja, osumnjičeni je već bio savladan zahvaljujući radnicima privatnog obezbeđenja aerodroma. Rečeno nam je i da je napao još jednu osobu, ali se radilo o lakšem napadu koji nije izazvao povrede. Uhapšen je zbog sumnje na više krivičnih dela, uključujući narušavanje javnog reda, a zatim smo utvrdili da, uprkos prirodi njegovih povika, nije postojala teroristička pretnja.“, rekao je portparol Civilne garde u Barseloni.

Dodali su da je muškarac odveden u medicinsku službu aerodroma, gde su lekari preporučili njegovo zadržavanje na psihijatrijskom odeljenju.

„Njegovi postupci izazvali su veliki strah među putnicima. Zamislite da ste na aerodromu i da osoba počne da viče parole povezane sa džihadizmom. Normalno je da se ljudi uplaše. Međutim, reakcija je bila brza i ubrzo je postalo jasno da ne postoji teroristička opasnost“, rekao je izvor iz policije.

Incident se dogodio samo dva meseca nakon što je muškarac sa nožem, koji je navodno usmrtio jednu ženu u Barseloni, pre napada uzvikivao „Alahu Akbar“, piše San.