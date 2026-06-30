Devedesetšestogodišnja influenserka Lilian Dronijak, koju milioni pratilaca na društvenim mrežama poznaju kao Grandma Droniak (Baka Dronjak), izazvala je lavinu reakcija nakon što je otkrila da joj je dom za stare navodno uputio zvanično upozorenje i zapretio izbacivanjem zbog organizovanja „divljih“ žurki.

U viralnom videu objavljenom na TikToku i Instagramu 11. juna, ona je pokazala pismo za koje tvrdi da ga je dobila od uprave doma.

„Izbacuju me iz doma za stare. Upravo sam dobila ovo pismo. Piše da ću biti izbačena ako ne prestanem da organizujem žurke“, rekla je ona.

Pritužbe zbog buke i alkohola

U upozorenju se navodi da je osoblje primilo više pritužbi zbog buke iz njene sobe, kao i da nije dozvoljeno služenje alkohola drugim stanarima jer to predstavlja bezbednosni rizik.

U pismu se dodaje da su sigurnosne kamere zabeležile kako su gosti napuštali njenu sobu u jedan sat posle ponoći, kao i da bi ponavljanje takvih situacija moglo dovesti do ograničenja poseta, zabrane korišćenja zajedničkih prostorija, pa čak i preispitivanja njenog boravka u domu.

Međutim, Lilian nije delovala nimalo zabrinuto.

„Mogu da radim šta hoću. Plaćam 12.000 dolara mesečno da živim ovde. Ako želim da pravim žurke – praviću ih“, poručila je.

Dodala je da joj te večeri dolaze prijateljice.

„Pićemo i ogovarati. Dobro, nije baš žurka, ali ume da bude veoma veselo“, našalila se.

Na kraju je poručila:

„Ne mogu protiv sebe. Obožavam žurke. Ne možete me zaustaviti.“

Ne mogu da me spreče da se provodim

Dan kasnije objavila je još jedan video uz opis: „Mamurna sam od sinoćne žurke“, dok se u kadru vidi čaša za martini na komodi.

U opisu objave napisala je:

„Moj dom za stare ne može da me spreči da se provodim u poslednjem poglavlju života.“

Lilian nikada nije otkrila u kom domu živi, navodeći da to ne želi iz bezbednosnih razloga.

Predstavnik bake- influenserke potvrdio je da se incident zaista dogodio, ali da je spor u međuvremenu rešen. Prema njegovim rečima, domu više ne smetaju kasne posete prijatelja, ali Lilian više ne sme da služi alkohol drugim stanarima.

Dronijak je na društvenim mrežama aktivna još od 2019. godine, a u dom za stare preselila se 2024. nakon što je pala i polomila nogu.

Od tada redovno objavljuje detalje iz života u domu – od prijateljstava i ljubavnih dogodovština do zabava koje, kako izgleda, i dalje ne planira da se odrekne, piše People.