Na društvenoj mreži X buknuo je rat u kom je ministar za evropske integracije Nemanja Starović sravnio sa zemljom funkcionera Ponoševog pokreta Duška Lopandića!

Lopandić je, u očiglednom naletu frustracije, drsko napao državni vrh sramnim optužbama da su stručnjaci rasterani, a da procesom rukovodi "družina za šibicarenje".

Ipak, njegov pokušaj omalovažavanja sopstvene zemlje naišao je na zid - Nemanja Starović mu je ekspresno i nemilosrdno očitao lekciju iz patriotizma i potpuno raskrinkao njegovu bolesnu sujetu!