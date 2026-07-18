Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok potpisao je 17. amandman na Ustav, kojim se zvanično predviđa prestanak njegovih predsedničkih ovlašćenja i odlazak sa funkcije.

Odluka dolazi nakon dugotrajnog političkog sukoba između predsednika i nove mađarske vlade koju predvodi premijer Peter Mađar.

Tokom višemesečnih političkih tenzija izvršna vlast i predsednik države našli su se u institucionalnom zastoju, koji je na kraju razrešen usvajanjem ustavnih izmena.

Kraj jednog političkog perioda

Šuljok je u mađarskoj javnosti često opisivan kao poslednji visoki državni funkcioner povezan sa političkom erom Viktora Orbana.

Prema navodima medija, do poslednjeg trenutka odbijao je da se povuče, ali je nakon pritiska nove parlamentarne većine i promena ustavnog okvira potpisao amandman kojim prestaju njegova ovlašćenja.

Nova etapa za Mađarsku

Potpisivanjem ustavnog amandmana otvara se novo poglavlje u mađarskoj politici, dok vlada premijera Petera Mađara dobija mogućnost da sprovodi najavljene reforme bez dosadašnjih institucionalnih prepreka iz predsedničke kancelarije.

Odlazak Tamaša Šuljoka označava jednu od najvećih političkih promena u Mađarskoj od formiranja nove vlade i mogao bi da utiče na dalji pravac unutrašnjih reformi.

Politička scena u Mađarskoj prolazi kroz period velikih promena nakon smene vlasti, a odnosi između nove vlade i institucije predsednika bili su među ključnim pitanjima poslednjih meseci.