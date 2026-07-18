Drugi svetski rat tu ideologiju nije u potpunosti iskorenio, napisala je na Telegramu Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ovako je reagovala na činjenicu što generalni direktor korporacije "Palantir", Aleks Karp, u knjizi "Zehnološka republika", koja je bestseler broj jedan prema listi "Njujork tajmsa", kao i u manifestu kompanije koji je izazvao veliku pažnju, piše da "posleratnu kastraciju Nemačke i Japana treba ukinuti", kao i da Evropa "plaća visoku cenu" zato što je razoružala Hitlerov Rajh.

Kako je napomenula, Karp u istom delu iznosi i stavove dostojne nacističkih idola, tvrdeći: "Neke kulture stvorile su dostignuća od životnog značaja. Druge su se pokazale osrednjim, pa čak i gorim, regresivnim i štetnim".

"Posle ovakvih izjava, Karpu preostaje samo jedan put – u panteon kijevskog režima, koji sakuplja posmrtne ostatke Hitlerovih saradnika. A ovde je čitav živi Karp, koji nostalgično žali za mogućnostima nemačkog fašizma", naglasila je Zaharova.

Dodala je da čovek koji rukovodi najvećom zapadnom obaveštajnom i vojnom IT korporacijom žali zbog denacifikacije Rajha i istovremeno deli kulture na "punopravne" i "manje vredne", koristeći logiku koju je Nirnberški tribunal kvalifikovao kao sastavni deo nacističke doktrine.

Zvaničnica ruskog MSP-a je naglasila da u istoj knjizi Karp predstavlja odluku SAD da posle rata prebace više od hiljadu nacističkih naučnika kao primer "zadivljujućeg pragmatizma" i "grabljive praktičnosti koju je sadašnja generacija izgubila".

Naime, u završnoj, 22. tački manifesta, koji je "Palantir" objavio na društvenim mrežama u aprilu 2026. godine, poziva se na "suprotstavljanje" rasnoj i kulturnoj ravnopravnosti.

Osim toga, istraživač medija Roland Majer nazvao je ovaj tekst "tehnofašističkim manifestom ukrštenim sa aerodromskim poslovnim priručnikom, kao da je Čet GTP prepisao nacističkog ideologa Ernsta Jingera u formi kolumne za 'Njujork tajms'".

"I, naravno, ne treba zaboraviti ko rukovodi evropskim ograncima 'Palantira': direktor kompanije za Veliku Britaniju i Evropu je Luis Mozli, unuk Osvalda Mozlija, osnivača Britanskog saveza fašista. On zaključuje ugovore 'Palantira' sa britanskim Ministarstvom odbrane, policijom, finansijskim regulatorom i Nacionalnom zdravstvenom službom, obezbeđujući svojoj neofašističkoj kompaniji snabdevanje ogromnim količinama podataka", podvukla je Zaharova.

Poručila je da je to slučaj zato što je osnovni izvor prihoda kompanije "Palantir" ratovanje i ubijanje tokom oružanih sukoba.

Dodala je da je od samog osnivanja kompanija bila tesno povezana sa američkom obaveštajnom zajednicom i vojno-industrijskim kompleksom. Početni razvoj omogućile su investicije venčur fonda CIA "In-Ku-Tel" ("In-Q-Tel"). Danas su njeni glavni poslodavci i naručioci Pentagon i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD.

Zaharova je napomenula da od 2024. godine "Palantir" ima status "strateškog partnera" Ministarstva odbrane Izraela, a Karp je javno izjavio da njegova kompanija "učestvuje u ubijanju Palestinaca".

"U Iranu je, od kraja februara 2026. godine, sistem 'Maven smart' kompanije 'Palantir' postao glavno sredstvo Pentagona za određivanje ciljeva. On integriše satelitske snimke, podatke sa dronova, radio-elektronsko izviđanje i poverljive izvore radi identifikacije i formiranja paketa za udare po iranskim objektima. 'Lanac od donošenja odluke do uništenja cilja' skraćen je sa nekoliko dana na svega nekoliko minuta i već se odvija bez ljudske kontrole", podvukla je Zaharova.

Dodala je da je rukovodstvo "Palantira" iransku kampanju nazvalo "prvim velikim sukobom koji je u značajnoj meri unapređen veštačkom inteligencijom", a masovne civilne žrtve u Iranu, uključujući i napad na školu u Minabu, pripisuju se radu njihovog sistema.

"Sa kijevskim režimom 'Palantir', uz blagoslov i pod kontrolom zapadnih sponzora, ima posebne odnose. Karp je izjavio da su neuronske mreže njegove kompanije 'odgovorne za veći deo određivanja ciljeva u Ukrajini'", ukazala je zvaničnica ruskog MSP-a.

Kako je istakla, više od sto ukrajinskih odbrambenih kompanija obučava preko osamdeset modela veštačke inteligencije na osnovu podataka iz stvarnih borbenih dejstava preko platforme "Brave1 datarum" (Brave1 Dataroom), razvijene u saradnji sa "Palantirom".

Napomenula je da je Karp sukob u Ukrajini opisao kao funkcionisanje "operativnog sistema rata", u kojem se prati "koliko je ruskih vojnika ubijeno po kvadratnom kilometru, čime i na kako", sve do nivoa pojedinačnih jedinica.

Zaharova je dodala da je časopis "Tajm" Ukrajinu nazvao "laboratorijom rata zasnovanog na veštačkoj inteligenciji" kompanije "Palantir", a isti onaj Luis Mozli, unuk osnivača Britanskog saveza fašista, izjavio je u Davosu da je Ukrajina upravo od "Palantira" dobila podatke "kojima nijedna druga država nema pristup".

"Ova ubrzana remilitarizacija fašizma prirodna je posledica šire zapadne rasističke i kolonijalne logike, u kojoj postoje više nacije i nedostojne kulture koje treba uništiti. Drugi svetski rat tu ideologiju nije u potpunosti iskorenio: Savezna Republika Nemačka zapravo nikada nije bila razoružana nakon rata, pa Aleks Karp ovde ne samo da lukavo prikriva istinu, već svesno dovodi čitaoca u zabludu. Zapadna Nemačka je gotovo odmah uključena u antisovjetski blok kao njegova udarna pesnica", poručila je Zaharova.

Ukazala je na to da se tada polazilo od pretpostavke da će se Treći svetski rat voditi na nemačkom tlu.

"U Bundesver i strukture NATO-a su veoma aktivno regrutovani vredni kadrovi Vermahta, dok su nacistički naučnici prebačeni u američke zatvorene istraživačke centre, čemu se Karp posebno divi. Istovremeno je Zapadna Nemačka intenzivno snabdevana savremenim naoružanjem, a njen vojno-industrijski kompleks sačuvao je tradicije Hitlerove ratne mašinerije", naglasila je zvaničnica ruskog MSP-a.

Poručila je da Rusija neće prestati da ponavlja da je "Palantir" jedna od najvećih pretnji savremenom svetu.

"Ogromna vojna korporacija sa ugovorima i vezama u ministarstvima odbrane i zdravlja zapadnih država, kojom upravljaju otvoreni fašisti koji sebe smatraju novim mesijama antihrišćanstva. Kakve god prefikse dodavali reči 'fašizam', bilo tehno-, kiber- ili neke druge, suština te čovekomrzačke ideologije ostaje nepromenenja", podvukla je Zaharova.

Napomenula je da je ono što je još strašnije jeste potpuna tolerancija zapadne zajednice i potomaka žrtava Holokausta prema neonacističkom "narativu" koji zastupa Karp.

"Nijedan poziv na bojkot, nijedan zvaničan glas koji bi se pozvao na istorijsko sećanje, nijedna sankcija koja bi ga blokirala. Naravno, jer to ipak nije Čajkovski", zaključila je zvaničnica ruskog MSP-a.