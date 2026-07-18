Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Haribabadi izjavio je da je Iran suspendovao okvirni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako prenosi iranska novinska agencija Fars, Teheran smatra da dogovor više nije važeći zbog, kako navodi, američkog kršenja obaveza preuzetih Memorandumom o razumevanju iz Islamabada.

– Zauzeti smo odbranom zemlje. Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim merama prekršili svoje obaveze prema Memorandumu o razumevanju iz Islamabada – rekao je Haribabadi u televizijskom intervjuu.

Dodao je da Iran zbog toga više ne smatra da je obavezan da poštuje obaveze predviđene sporazumom.

Hamenei: "Trampov potpis je bezvredan"

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei poručio je da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsednika Donalda Trampa „potpuno bezvredan i lišen kredibiliteta“.

Kako prenosi Rojters, Hamenei je dodao da iranski narod i, kako je naveo, „front otpora“ imaju „nezaboravne lekcije“ za Sjedinjene Američke Države.

Dogovor koji je trebalo da okonča sukob

SAD i Iran postigli su sredinom juna okvirni sporazum kojim je trebalo da bude otvoren put ka trajnom okončanju sukoba.

Dogovor je predviđao postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana, kao i otvaranje Ormuskog moreuza za međunarodni pomorski saobraćaj.

Iako je prekid vatre bio na snazi od početka aprila, sukobi su ponovo eskalirali početkom jula.

Suspendovanje sporazuma dodatno povećava neizvesnost na Bliskom istoku i dovodi u pitanje mogućnost brzog nastavka pregovora između Teherana i Vašingtona.

Odnosi SAD i Irana već godinama su opterećeni sporovima oko nuklearnog programa, regionalne bezbednosti i pomorskih ruta u Persijskom zalivu. Najnoviji potez Teherana mogao bi dodatno da pojača tenzije u regionu.