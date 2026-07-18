Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da su dva američka vojnika poginula, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskog napada na vojnu bazu u Jordanu.

Prema navodima američke vojske, napad je izveden tokom noći između petka i subote balističkim raketama i dronovima.

Još četvorica američkih vojnika zadobila su povrede i prebačena su u bolnice u Jordanu, ali su u međuvremenu otpuštena na kućno lečenje.

– Iz poštovanja prema porodicama, identitet poginulih vojnika neće biti objavljen dok najbliži članovi porodice ne budu zvanično obavešteni – saopštio je CENTCOM.

Broj poginulih porastao na 16

Prema podacima američke vojske, ovo su 15. i 16. poginuli pripadnici američkih oružanih snaga od početka sukoba sa Iranom u februaru, dok je više od 430 vojnika ranjeno.

Napad dolazi u trenutku nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, nakon što su propali pregovori između Vašingtona i Teherana i okončan prekid vatre.

Novi talas napada

Američke snage sedmu noć zaredom izvode udare na ciljeve u Iranu, dok su iranske Revolucionarne garde odgovorile napadima na američke ciljeve u Jordanu, Omanu, Kuvajtu, Bahreinu i Siriji.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranije je poručio da će američki napadi na Iran doneti, kako je naveo, „nezaboravne lekcije“ Sjedinjenim Američkim Državama, optuživši predsednika Donalda Trampa da dodatno podstiče eskalaciju sukoba.

Najnoviji napad predstavlja nastavak razmene udara između Irana i SAD i dodatno povećava rizik od širenja sukoba na širi region Bliskog istoka.

Sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država traje od februara, a poslednjih dana intenzivirani su međusobni napadi na vojne ciljeve širom regiona. Broj poginulih i ranjenih na obe strane nastavlja da raste.