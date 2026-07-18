Najviše novca trenutno donosi konsalting, gde osobe koje poseduju specifično znanje i iskustvo svoje usluge nude kompanijama i pojedincima, a zarade se kreću od 60.000 do 200.000 dinara mesečno, zavisno od broja angažmana i složenosti zadataka, navodi Kamatica.

Odmah iza konsaltinga nalazi se IT sektor. Razvoj mobilnih aplikacija, veb sajtova i rad sa blokčejn tehnologijom spadaju u najtraženije veštine, pa programeri kao dodatan posao mogu da zarade između 50.000 i 150.000 dinara mesečno.

Istu svotu, od 50.000 do 150.000 dinara, mogu da inkasiraju i edukatori koji se dobro pozicioniraju kroz držanje onlajn časova, kreiranje kurseva i edukativnih materijala.

Odlične mogućnosti nudi i sektor digitalnog marketinga i dizajna. Stručnjaci za SEO optimizaciju, vođenje društvenih mreža, onlajn oglašavanje i kreiranje kampanja zarađuju između 40.000 i 120.000 dinara mesečno.

Slične prihode, od 50.000 do 120.000 dinara, beleže i grafički dizajneri zaduženi za izradu logotipa, vizuelnog identiteta i veb dizajna.

S druge strane, kreativni poslovi poput pisanja tekstova za blogove, portale i marketinške kampanje, kao i osobe sa dobrim glasom koje pružaju "voice-over" usluge (naracija, snimanje podkasta i reklama), mogu vam obezbediti od 40.000 do 100.000 dinara mesečno.

Ukoliko tražite posao koji ne zahteva velika početna ulaganja, administrativna podrška, prevođenje ili posao virtuelnog asistenta odličan su izbor. Virtuelni asistenti pružaju tehničku, kreativnu ili administrativnu podršku klijentima, a prihodi na ovim pozicijama obično se kreću od 30.000 do 80.000 dinara mesečno.

Da biste osigurali stabilan dodatni prihod u bilo kojoj od ovih oblasti, stručnjaci savetuju stalno usavršavanje, praćenje potreba tržišta i izgradnju profesionalnog portfolija.

Ipak, na kraju dana, pouzdanost, kvalitet rada i strogo poštovanje rokova ostaju najvažniji faktori za zadržavanje klijenata i dugoročan poslovni uspeh.