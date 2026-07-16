Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da Rusija snažno podržava očuvanje teritorijalne celovitosti i suvereniteta Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji i dodao da je odnos predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina prožet poštovanjem i razumevanjem.

Bocan-Harčenko je u intervjuu za TV Prva, odgovarajući na pitanje kako gleda na blizak odnos Kine sa Rusijom i Srbijom i šta sve donosi ta diplomatska saradnja bazirana na prijateljskoj osnovi trojice lidera, rekao da puno toga povezuje Srbiju sa Rusijom i sa Kinom.

"Mislim na pojam i odnos prema međunarodnom pravu, odnos prema sadašnjim promenama na međunarodnoj areni, prema multipolarnom svetu, prihvatanje, podrška ovoj multipolarnosti kao novog, najnovijeg načina života međunarodne zajednice, bez podela, bez dominacije Zapada ili nekoliko država", rekao je Bocan-Harčenko.

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Odgovarajući na pitanje koliko bliska saradnja predsednika Vučića i Putina znači za oba naroda i kako utiče na geopolitičke okolnosti sa kojima se suočavaju dve zemlje, Bocan-Harčenko je naveo da je odnos lidera veoma važan i da je on prožet poštovanjem, razumevanjem, željom da se nađe ono zajedničko bez obzira na razlike.

"Postoji razumevanje, postoji poštovanje od strane predsednika Putina, uvek se u Rusiji naglašava hrabrost u sadašnjim okolnostima, da li mogu da kažem ovako: hrabrost da štiti interes Srbije svuda na međunarodnom planu. Ovo je veoma teško", rekao je Bocan-Harčenko.

Istakao je da je najteže za svakog lidera kad je država samostalna i nezavisna i kad želi da očuva i "gura" svoj nacionalni interes.

"Ovo je najteža situacija i ovo je slučaj i predsednika Putina i predsednika Vučića. Ova teška pozicija, hrabrost i usmerenost prema budućnosti, očuvanju suvereniteta svojih zemalja prisno povezuju naše lidere", rekao je Bocan-Harčenko.