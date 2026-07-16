Blokada obuhvata celu iransku obalu, uključujući luke i naftne terminale. Važi za sav pomorski saobraćaj bez obzira na zastavu broda, ali ne obuhvata neutralni prolaz kroz Ormuz ka odredištima van Irana.

Dve udarne grupe nosača u severnom Arapskom moru

Glavni oslonac američkog rasporeda su dve udarne grupe nosača aviona, USS Abraham Lincoln i USS George H.W. Bush, koje mesecima deluju u severnom delu Arapskog mora. Svaki nosač prate do tri razarača sa navođenim raketama, a u zoni su i dodatno samostalno raspoređeni razarači, krstarica USS Princeton, priobalni borbeni brod USS Tulsa i ekspediciona pomorska baza USS Miguel Keith.

U širem prostoru deluju i dve amfibijske grupe sa ukrcanim ekspedicionim jedinicama marinaca. Grupu oko USS Boxer čine i USS Comstock i USS Portland, dok grupu oko USS Tripoli čine USS New Orleans i USS Rushmore.

Dejstva protiv brodova koji ne poštuju blokadu

Američka strana je i ranije koristila vatru da zaustavi brodove povezane sa Iranom koji nisu postupili po naređenjima. Razarač USS Spruance otvorio je vatru iz topa Mk 45 kalibra 5 inča na mašinski prostor teretnog broda M/V Touska, dok je F/A-18 Super Hornet sa nosača USS Abraham Lincoln gađao kormilo tankera M/T Hasna topom 20 mm.

U junu su američki avioni sa dva projektila Hellfire pogodili mašinski prostor tankera M/T Jalveer u Omanskom zalivu. Za 15. jul se navodi da su rakete Hellfire ispaljene na dimnjak tankera M/T Belma, koji je plovio ka ostrvu Harg.

Pored površinskih snaga, u zoni su prisutne i američke podmornice. Najmanje dve jurišne podmornice prate udarne grupe nosača, dok se u regionu može nalaziti i podmornica sa krstarećim raketama Tomahavk.