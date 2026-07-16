Novi sukobi i razdori među blokaderima ponovo su ogolili licemerje i prevaru na kojoj je počivao njihov narativ o navodnoj nezavisnosti od opozicionih stranaka.

Naime, kragujevački blokaderi mesecima su ubeđivali javnost da se na takozvanoj „studentskoj listi“ neće naći kompromitovani političari iz opozicionog korpusa. Međutim, na nedavno održanom tajnom sastanku ispostavilo se da su te tvrdnje bile obična obmana, jer je lista sastavljena gotovo isključivo od kandidata iz Novog DSS-a, Demokratske stranke, POKS-a i pokreta Dosta je bilo.

Sve što je mesecima predstavljano kao „studentski“ i „nestranački“ pokret, prema ovom prikazu, pokazalo se kao politički projekat u kojem glavnu reč vode dobro poznati opozicioni kadrovi. Umesto novih lica, javnost je dobila stare stranke, stare funkcionere i stare međusobne obračune oko funkcija.

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