Oluja je sredinom dana zahvatila područje oko gradova Obena, Val le Ben i Lalevad d'Ardeš, a na društvenim mrežama objavljeni su snimci grada prečnika nekoliko centimetara koji je za kratko vreme prekrio ulice, preneo je Figaro.

Prema izveštajima sa terena, pojedina zrna grada bila su veličine loptice, prečnika između pet i sedam centimetara.

Grad je oštetio brojne automobile, uključujući vetrobranska stakla, kao i pojedine objekte.

Vatrogasci su intervenisali zbog više incidenata izazvanih nevremenom, dok su obilne padavine dovele i do lokalnih poplava.

Gradonačelnik Obenasa Žan-Romen Ribejr opisao je nevreme kao "izuzetno nasilan fenomen", nakon što su delovi regiona zbog leta ostali prekriveni slojem leda i grada.

Ardeš je bio među departmanima za koje je prethodno izdato narandžasto upozorenje zbog opasnosti od jakih oluja, prenosi Tanjug.

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