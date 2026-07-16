Vilijam Afam, republikanski kandidat za 5. izborni okrug Floride – koji na platformi X sebe opisuje kao tužioca koji se kandiduje kako bi „popravio pokvareni politički sistem” – započinje taj skoro sedmominutni snimak rečima da je ušao u trku kako bi obnovio međustranačku saradnju, vratio moć radničkoj klasi i „popravio pokvareni politički sistem”.

Međutim, ton se ubrzo menja kada Afam kaže da je stekao uverenje da je zemlja „slomljena” i da Amerika vodi duhovnu bitku.

„Vodi nas predsednik koji je neprijatelj Božji“, kaže Apham pre nego što citira biblijske odlomke i govori o zakletvi koju je položio kao marinski oficir da brani Ustav „od svih neprijatelja, stranih i domaćih“.

Zatim tvrdi da „nema sumnje” da je Tramp „Antihrist”.

„On je lažni mesija. I on je vaš neprijatelj. I mora biti ubijen”, rekao je Afam.

Kasnije u snimku, Afam poziva gledaoce da se zapitaju da li „obožavaju lažnog idola”, pre nego što zaključi: „Predsednik Tramp je Antihrist. Biće ubijen i poslat u pakao. Bog će pobediti zlo.”

Američki marinski korpus je brzo osudio Afama, navodeći da je 30. maja 2025. godine otpušten iz službe iz zdravstvenih razloga.

„Marinski korpus je upoznat sa uznemirujućim izjavama Vilijama Afama”, objavila je ta služba na platformi X. „Komentari koje je Afam izneo predstavljaju direktno kršenje zakletve koju je položio i nisu u skladu sa vrednostima službe.”

Tajna služba SAD je takođe reagovala na te komentare u izjavi za „Foks njuz didžital”.

„Tajna služba SAD je upoznata sa komentarima koje je izneo kandidat za Kongres sa Floride i istražujemo sve što bi se moglo smatrati pretnjom po nekoga od onih koje štitimo”, izjavio je portparol. „Zbog zabrinutosti za operativnu bezbednost, ne govorimo o pitanjima koja se tiču obaveštajnih podataka vezanih za bezbednosnu zaštitu.”







